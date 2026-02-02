В УК появится новая статья об ответственности для иностранных банков

Термины «незаконное или недобросовестное поведение» в примечании к ст. 195.1 являются слишком размытыми для уголовного права, обратил внимание партнер и руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса адвокатского бюро КИАП Дмитрий Григориади. В 2026 г. при активном использовании ИИ в комплаенс-системах банков граница между «недобросовестностью» и «преступным умыслом» становится крайне тонкой, объясняет он. Это создает почву для коррупционных рисков со стороны проверяющих органов, уточнил Григориади. Таким образом, по мнению адвоката, этот законопроект отвечает вызовам времени – не «кошмарит» бизнес, а лишь распространяет уже существующие правила игры на новых участников. Основной «подводный камень», по словам эксперта, заключается в том, что есть потенциальная неясность субъектного состава в ст. 195.1 и риск избирательного применения ст. 280.3 УК. Но для добросовестных участников финансового рынка данные изменения – это благо, создающее прочный правовой фундамент для долгосрочной работы иностранных филиалов в российской юрисдикции.