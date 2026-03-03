Банки фиксируют рост переводов за границу среди своих клиентов

Банки фиксируют рост переводов за границу среди своих клиентовИнтерес к трансграну будет расти по мере расширения списка стран
В 2025 г. клиенты российских банков стали чаще переводить средства за границу, рассказали «Ведомостям» в нескольких кредитных организациях.
Клиенты Т-банка совершили около 90 млн трансграничных переводов – в 2,5 раза больше, чем в 2024 г., говорит его представитель. Всего клиенты банка перевели порядка 500 млрд руб. Количество переводов граждан за границу в 2025 г. выросло в 2,4 раза по сравнению с 2024 г. и составило более 1,7 млн транзакций, говорится в обзоре «МТС банка» (есть у «Ведомостей») на основе обезличенных данных по операциям трансграничных переводов на собственных сервисах и витринах его партнеров с карт любых российских банков. В ВТБ за 2025 г. розничные клиенты совершили более 13 млн трансграничных переводов в зарубежные страны – в 6 раз больше, чем за предыдущий год, сообщал банк 21 января. Общий объем операций превысил 294 млрд руб. и вырос за год в 5,8 раза.
В то же время, согласно статистике Банка России, в прошлом году впервые с 2018 г. приток средств из-за рубежа превысил отток. За 2025 г. объем переведенных гражданами из зарубежных банков в Россию средств составил 165,2 млрд руб., следует из оценочных данных ЦБ по операциям сектора «домашние хозяйства». До прошлого года ситуация была противоположной: в 2024 г. россияне вывели в заграничные банки на 479,9 млрд руб. больше, чем вернули в страну, в 2023 г. отток составил 869,5 млрд руб., а в 2022 г. отток был рекордным за все время наблюдения – 2 трлн руб.
При этом в иностранных банках россияне продолжают хранить 5,97 трлн руб., следует из оценочных данных ЦБ на 1 января 2026 г. На начало прошлого года остатки на счетах там составляли 7,98 трлн руб.
Как переводят деньги
В основном клиенты Т-банка (число пользователей трансграничных переводов в банке достигло 4,4 млн) делали переводы родственникам, проживающим за границей, или переводили средства на другие личные цели, делится его представитель. Ключевыми направлениями по количеству и объему трансграничных переводов физлиц в Т-банке остаются страны ближнего зарубежья, преимущественно Азия. Сейчас Т-банк предоставляет своим клиентам возможность делать переводы в более чем 200 стран мира, включая основные туристические направления.
Трансграничные переводы для россиян стали более привычны и доступны, говорит представитель «МТС банка»: средний чек снизился при росте объемов переводов на 70%. В банке абсолютных значений не приводят. Это подтверждается и целями переводов – чаще всего физлица переводили средства для оплаты зарубежных сервисов, покупок на иностранных сайтах, пополнения счетов для путешествий, а также помощи родным и близким. Больше всего денег россияне отправили в Таджикистан, Азербайджан и Турцию.
Средний чек одного перевода в ВТБ в 2025 г. составил 22 000 руб., каждый клиент в среднем совершает четыре операции в месяц. Чаще всего клиенты ВТБ переводили средства в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Белоруссию, Китай и Казахстан. Основные цели операций – помощь родным и близким, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, а также пополнение счетов для путешествий. ВТБ дает возможность своим клиентам совершать переводы более чем в 150 стран мира, в зависимости от направления совершая операции по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам и с выдачей наличными. Банк также активно расширяет возможности по оплате товаров по QR-коду за рубежом – сейчас сервис доступен розничным клиентам во Вьетнаме, Киргизии и Таджикистане.
Клиенты банка «Уралсиб» в среднем в месяц переводят за границу 30 000–40 000 руб., говорит руководитель департамента цифровых сервисов и каналов Дмитрий Наранович. Банк предлагает своим клиентам переводы более чем в 150 стран мира. Самыми популярными направлениями в 2025 г. стали Таджикистан и Киргизия, а также Белоруссия, которая заняла место Казахстана в топ-3 направлений. Казахстан поменялся с Белоруссией из-за ужесточений по сроку действия карт, выданных в Казахстане (до 1 года для нерезидента), поэтому у граждан немного сместился акцент в другую сторону. Среди «удивительных» направлений переводов «Уралсиб» выделил Гану, Эквадор и Шри-Ланку. Какой-то стабильности по таким путям перевода нет, чаще это немногочисленные переводы, уточнил Наранович.
В 2024–2025 гг. ТКБ фиксировал устойчивый спрос своих клиентов на трансграничные переводы без резких изменений структуры, говорит руководитель блока цифрового бизнеса Наталья Базалей. Основные цели переводов, по ее словам, поддержка родственников, оплата обучения, медицинских и иных услуг. Наибольший объем переводов традиционно приходится на страны с устойчивыми экономическими и миграционными связями с Россией, прежде всего государства СНГ и ряд дружественных юрисдикций, указывает Базалей.
В прошлом году клиенты сервиса «5карт» перевели за границу через SWIFT более 2 млрд руб. собственных средств на свои заграничные счета, в том числе на оплату обучения, медицинских услуг и покупку недвижимости, средний чек составил 10 млн руб., говорит директор по развитию сервиса Андрей Губанов. В 2024 г. объем таких переводов был 3 млрд руб., а средний чек – 22 млн руб., указал он. Большинство клиентов, совершающих переводы, это клиенты private banking, уточнил Губанов. Наиболее востребованные направления у них – страны ЕС, Китай, ОАЭ и другие страны Персидского залива. Помимо этого сервис фиксировал в прошлом году рост спроса на переводы в Россию из-за рубежа через третьи страны – эта услуга стала носить массовый характер, добавил Губанов.
Что будет с переводами
Динамика переводов в этом году будет в основном определяться валютной ситуацией, международной обстановкой, доступностью расчетной инфраструктуры и миграционными процессами, считает Базалей. Но в целом рынок находится в стабильной фазе, отмечает она.
Объем рынка переводов физлиц довольно большой, поэтом можно ожидать его дальнейшего развития как в плане переводов на собственные счета для пользования картами за границей, так и в плане переводов от работающих в России граждан других стран, говорит Наранович. Банки также продолжат работу по улучшению условий, упрощению пользовательских путей с целью предоставления лучшего сервиса пользователям, добавил он. Аналитики «МТС банка» тоже ожидают дальнейшего роста рынка, так как финансовые организации постоянно расширяют списки доступных стран и валют, а также способы переводов денежных средств.
У сегмента трансграничных переводов есть большой потенциал для роста, прежде всего у переводов, совершаемых с целью туризма, приобретения недвижимости за границей, оплаты обучения, услуг здравоохранения, считает Губанов. Еще одно востребованное направление зарубежных переводов, по его словам, – это оплата иностранных сервисов, таких как Youtube Premium, Spotify, Disney, Apple Music, Steam и др.