Банки фиксируют рост переводов за границу среди своих клиентов

Клиенты Т-банка совершили около 90 млн трансграничных переводов – в 2,5 раза больше, чем в 2024 г., говорит его представитель. Всего клиенты банка перевели порядка 500 млрд руб. Количество переводов граждан за границу в 2025 г. выросло в 2,4 раза по сравнению с 2024 г. и составило более 1,7 млн транзакций, говорится в обзоре «МТС банка» (есть у «Ведомостей») на основе обезличенных данных по операциям трансграничных переводов на собственных сервисах и витринах его партнеров с карт любых российских банков. В ВТБ за 2025 г. розничные клиенты совершили более 13 млн трансграничных переводов в зарубежные страны – в 6 раз больше, чем за предыдущий год, сообщал банк 21 января. Общий объем операций превысил 294 млрд руб. и вырос за год в 5,8 раза.