Перед «Лахта центром» в Петербурге установят 82-метровый триумфальный столп
Возведение триумфальной колонны Петр Великий изначально, по словам Миллера, хотел приурочить к победе в Северной войне и провозглашению России Российской империей 2 ноября 1721 г.
«Триумфальный столб стоит в ротонде в Эрмитаже. Мы с [директором Эрмитажа] Михаилом Пиотровским работаем над галереей Петра Великого, семь залов уже открыли, еще осталось три. Петровский говорит, что надо ее восстанавливать, надо ставить. Первую модель сделал Растрелли, но автор ее Нартов», – пояснил Миллер.
По словам Миллера, высота столпа в 82 м объясняется 1682 годом – годом восхождения Петра Алексеевича Романова на престол. Конструкция колонны представляет собой полую трубу.
«Лахта центр» расположен в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, его строительство началось в 2012 г. Небоскреб высотой 462 м стал самым северным в мире и вторым по высоте строением в России и Европе. Он на 88 м выше московской башни «Федерация» и уступает лишь 540-метровой Останкинской телебашне. «Газпром» занимается строительством многофункционального центра, в нем также находится штаб-квартира газового холдинга.