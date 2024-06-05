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Перед «Лахта центром» в Петербурге установят 82-метровый триумфальный столп

Ведомости

Перед «Лахта центром» в Санкт-Петербурге планируется установить 82-метровый памятник – триумфальный столп в честь победы России в Северной войне, задуманный Петром I. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Возведение триумфальной колонны Петр Великий изначально, по словам Миллера, хотел приурочить к победе в Северной войне и провозглашению России Российской империей 2 ноября 1721 г.

«Триумфальный столб стоит в ротонде в Эрмитаже. Мы с [директором Эрмитажа] Михаилом Пиотровским работаем над галереей Петра Великого, семь залов уже открыли, еще осталось три. Петровский говорит, что надо ее восстанавливать, надо ставить. Первую модель сделал Растрелли, но автор ее Нартов», – пояснил Миллер.

По словам Миллера, высота столпа в 82 м объясняется 1682 годом – годом восхождения Петра Алексеевича Романова на престол. Конструкция колонны представляет собой полую трубу.

«Газпром» умеет трубы строить», – пошутил в ответ Путин.

«Лахта центр» расположен в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, его строительство началось в 2012 г. Небоскреб высотой 462 м стал самым северным в мире и вторым по высоте строением в России и Европе. Он на 88 м выше московской башни «Федерация» и уступает лишь 540-метровой Останкинской телебашне. «Газпром» занимается строительством многофункционального центра, в нем также находится штаб-квартира газового холдинга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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