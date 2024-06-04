Дональд Трамп хочет использовать проигрыш в суде на выборах

Но бывший президент и его команда реализуют тактику, нацеленную на извлечение преимуществ из поражения в суде, которые могут помочь Трампу победить в ноябре. Один из элементов этой стратегии – обращение к афроамериканцам. Ранее Трамп уже пытался использовать судебные тяжбы как способ привлечь темнокожий электорат. В феврале 2024 г. на встрече с одной из организаций темнокожих консерваторов он заявил о прямой связи между преследованиями и ростом своей популярности среди темнокожего населения. «Они [темнокожие] видят: происходящее со мной происходит и с ними», – сказал бывший президент.