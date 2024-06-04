Дональд Трамп хочет использовать проигрыш в суде на выборах

Дональд Трамп хочет использовать проигрыш в суде на выборахОн делает ставку на этнические меньшинства и молодежь
Бывший президент США Дональд Трамп должен завершить президентскую кампанию в связи с решением присяжных о признании его виновным в фальсификации отчетных документов, считают 49% респондентов совместного опроса ABC News и Ipsos Poll, проведенного в период с 31 мая по 1 июня.
Но бывший президент и его команда реализуют тактику, нацеленную на извлечение преимуществ из поражения в суде, которые могут помочь Трампу победить в ноябре. Один из элементов этой стратегии – обращение к афроамериканцам. Ранее Трамп уже пытался использовать судебные тяжбы как способ привлечь темнокожий электорат. В феврале 2024 г. на встрече с одной из организаций темнокожих консерваторов он заявил о прямой связи между преследованиями и ростом своей популярности среди темнокожего населения. «Они [темнокожие] видят: происходящее со мной происходит и с ними», – сказал бывший президент.
Основная тема рекламных роликов в поддержку Трампа, вышедших после решения присяжных признать его виновным, заключается в предвзятом отношении к нему со стороны властей и в целом несправедливости судебной системы (вердикт не накладывает никаких законодательных ограничений по возможности баллотироваться на пост президента США. – «Ведомости»).
Помимо этого Трамп и его штаб могут пользоваться поддержкой определенных групп и отдельных людей, имеющих опыт общения с темнокожим электоратом. Например, после оглашения вердикта присяжных Трампа поддержала Федерация темнокожих консерваторов (BCF; организация занимается распространением консервативных ценностей среди темнокожего населения).
В поддержку бывшего президента также высказались другие популярные темнокожие политические и общественные деятели, включая сенатора от Южной Каролины Тима Скотта, писательницу и племянницу правозащитника Мартина Лютера Кинга Альведу Кинг.
По данным майского исследования Pew Research Center, 77% темнокожих готовы голосовать за Байдена, 18% – за Трампа. Но в 2016 г. за экс-президента проголосовали 8%, а в 2020 г. – 12%.
Другой способ использовать решение присяжных от 30 мая – привлечение средств на нужды президентской кампании. Через 24 часа после оглашения решения о признании Трампа виновным его штаб заявил о сборе почти $53 млн. Кроме того, на фоне этих новостей Трамп зарегистрировался в соцсети TikTok. Спустя сутки после публикации первого видео он набрал 3 млн подписчиков. Эта соцсеть остается популярной среди американской молодежи и афроамериканцев – двух избирательных групп, в поддержке которых нуждается Байден.
Изменения в стратегии Трампа за последние несколько дней свидетельствуют о его способности минимизировать риски, связанные с вердиктом присяжных, говорит доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Эксперт считает, что помимо темнокожего населения Трамп апеллирует к латиноамериканцам. Обращение к первым может помочь ему в Джорджии, поддержка последних – в колеблющихся Неваде, Аризоне и Пенсильвании. Но нынешняя риторика кампании не отражает «генеральную линию», а лишь поддерживает ее. Трамп набирает популярность среди перечисленных групп не из-за судов, а из-за того, что обещает им лучшую экономику, чем при Байдене, полагает эксперт.
Согласно результатам майского исследования Harris Poll, 56% опрошенных считают, что американская экономика находится в рецессии.
Привлекательность экономической политики Трампа на фоне неудач Байдена первична для избирателей, соглашается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Бравирование преследованием со стороны властей может сыграть на руку Трампу среди афроамериканцев, но это не будет носить долгосрочного или массового характера. «Последствия будут понятны после вынесения Трампу приговора 11 июля», – резюмировал Васильев.
По данным агрегатора опросов Five Thirty Eight (принадлежит ABC News) на 2 июня, на гипотетических выборах Трамп опережает Байдена на 1,1 п. п. – 40,9% против 39,8%. Независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший набирает 9,7%.