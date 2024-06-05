Главные события первого дня ПМЭФа-2024

Главные события первого дня ПМЭФа-2024Крупнейшее деловое мероприятие года стартовало в Северной столице 5 июня
27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 5 июня. Темой года заявлена «Основа многополярности – формирование новых центров роста». О главных событиях первого дня форума – в материале «Ведомостей».
Главный месседж
В Кремле назвали главную идею ПМЭФ-2024. «Россия выступает за сотрудничество, за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», – сформулировал месседж пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия – это страна, которая развивается темпами выше среднемировых, отметил он, и констатирует существенное изменение мировых политических и экономических условий.
Автоновинки, трансформеры и семейное древо Путина
На ПМЭФе представили несколько автоновинок. Участники форума смогли увидеть мотоцикл Aurus Merlon, который демонстрировался на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая. Также на стенде представили водородный автомобиль Aurus в синем цвете, а под открытым небом – Aurus Senat золотого цвета, медный Aurus Komendant и классический черный Aurus Arsenal.
«Автоваз» показал на ПМЭФе концепт-кар электрической Lada Niva Travel с номинальной мощностью двигателя в 60 кВт, пиковой – 120 кВт. «Автоваз» также презентовал новый автомобиль Lada Iskra в цвете «огонь» с кузовом седан. В будущем планируется выпуск в кузове универсал и универсал повышенной проходимости (с приставкой Cross в названии). Стоимость нового авто будет начинаться от 1 млн руб. А вот модель Lada Grantа ближайшие пять лет снимут с производства, сообщил президент «Автоваза» Максим Соколов.
На стенде Московской области представили четырехметрового робота-трансформера и робота Женю в человеческий рост. Женя рассказывает о проектах Подмосковья и читает стихи. На ПМЭФе также был замечен робот-мороженщик, который предлагает угоститься десертом со вкусом ванили, клубники со сливками, шоколада и фисташки. Рядом с ним курсировал мини-поезд, доставляющий гостям форума конфеты.
РЖД в рамках ПМЭФа представила обновленный поезд «Аврора». Он выйдет на линию в конце 2024 г. и будет совершать по два рейса в день между Санкт-Петербургом и Москвой в обе стороны. Время в пути составит около 5,5 часов, поезд рассчитан на 1000 пассажиров.
На стенде Дома семейных традиций «Кристиан», который специализируется на проведении генеалогической экспертизы, продемонстрировали родословное древо президента России Владимира Путина. Исследование заказал троюродный брат главы государства Александр Путин. Согласно результатам экспертизы, предки Путиных были тверскими крестьянами.
Заявления банков
Председатель правления ВТБ Андрей Костин утром 5 июня сообщил, что Крымский РНКБ в 2025 г. перейдет под бренд ВТБ. Интеграция позволит расширить спектр банковских услуг, а также увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий. Основной задачей интеграционного процесса станет гармонизация продуктовой линейки и представление клиенту РНКБ еще более выгодных условий обслуживания. Персонал РНКБ пообещали максимально сохранить.
Пресс-служба Сбербанка заявила о запуске в Луганске, Донецке и Макеевке работы первых 10 банкоматов. В июне в Донецке и Луганске откроются три отделения банка. Клиентам будут доступны все основные продукты «Сбера», включая вклады, кредиты, карты, установка мобильного приложения и др. До конца 2024 г. банк планирует зайти в Запорожскую и Херсонскую области.
Развитие ИИ в здравоохранении
Руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что агентство планирует выпустить в 2026 г. четыре препарата для лечения редких заболеваний – «аталурен» (для лечения мышечной дистрофии), «селексипаг» (легочной артериальной гипертензии), «тедуглутид» (индрома короткой кишки) и «трикафта» (муковисцидоза).
Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин на сессии «Новые подходы к обращению лекарственных препаратов» рассказал, что по итогам I квартала доля отечественных препаратов на российском рынке превысила 38% в денежном выражении, а в натуральном составила почти 65%.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России есть почти 30 медизделий с применением ИИ, 18 из них были зарегистрированы в 2023 г. – РФ занимает в этой сфере «практически лидирующие позиции». При этом глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев усомнился в возможности доверять ИИ «вопросы жизни и смерти». По его мнению, это «достаточно опасно», поскольку ИИ не сможет справиться «в каких-то особенных случаях». Более того, несмотря на то, что ИИ можно научить эмпатии, технология не способна заменить общение с врачом, которое важно при лечении.
О здоровье россиян говорил замминистра здравоохранения Евгений Камкин. Он сообщил, что потери российской экономики только из-за хронических неинфекционных заболеваний могут ежегодно составлять до 4% ВВП, а ожирением в России официально страдают почти 2,5 млн человек (2% населения страны). Однако в реальности их гораздо больше – до трети всего населения. Определенный вклад в развитие этой патологии внесла пандемия коронавирусной инфекции и связанная с ней самоизоляция.
Впервые в истории ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве без использования бумаги. Документ при помощи электронных подписей заключили «СКБ Контур» и лизинговая компания «Интерлизинг». Процедура заняла менее двух минут.
Деловая программа первого дня ПМЭФа в 18:00 завершена. В 19:00 в манеже Кадетского корпуса началась дегустация вин от российских виноделов «Вечерний виноград» и официальный прием фонда «Росконгресс». В 21:00 в ресторане Marso Polo на набережной канала Грибоедова состоится афтепати специального события «Вечерний виноград». В 20:00 пройдет прием «Русской медиагруппы» в Lotte Hotel. На мероприятии выступят артисты Григорий Лепс, Мия Бойка, а также Hammali&Navai.