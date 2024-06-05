Главные события первого дня ПМЭФа-2024

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России есть почти 30 медизделий с применением ИИ, 18 из них были зарегистрированы в 2023 г. – РФ занимает в этой сфере «практически лидирующие позиции». При этом глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев усомнился в возможности доверять ИИ «вопросы жизни и смерти». По его мнению, это «достаточно опасно», поскольку ИИ не сможет справиться «в каких-то особенных случаях». Более того, несмотря на то, что ИИ можно научить эмпатии, технология не способна заменить общение с врачом, которое важно при лечении.