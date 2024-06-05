«Автоваз» презентовал автомобиль Lada Iskra на ПМЭФе
Новая Lada представлена в кузове седан. В будущем планируется выпуск в кузове универсал и универсал повышенной проходимости (с приставкой Cross в названии). «Автоваз" позиционирует новую Lada Iskra как бюджетную модель. Старт серийного производства планируется в Тольятти в начале 2025 г.
По данным РБК, автомобиль поступит в продажу в нескольких разновидностях. Первая компоновка используется в Lada Granta: мотор 1,6 л мощностью 90 л. с. с пятиступенчатой «механикой». Вторая встречается у Granta и Vesta – сочетание двигателя объемом 1,6 л и мощностью 106 л. с. с шестиступенчатой механической коробкой передач. Третий вариант не доступен ни в одной модели автомобилестроительной компании – мотор мощностью 106 л. с. с бесступенчатым вариатором в качестве коробки передач.
На ПМЭФе в 2023 г. президент «Автоваза» Максим Соколов заявлял, что компания начнет производство Lada Iskra в 2024 г. Глава компании также отмечал, что стоимость Lada Iskra предполагается установить в промежутке между Granta и Vesta.