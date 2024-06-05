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«Автоваз» презентовал автомобиль Lada Iskra на ПМЭФе

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«Автоваз» презентовал новый автомобиль Lada Iskra малинового цвета в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба компании.

Новая Lada представлена в кузове седан. В будущем планируется выпуск в кузове универсал и универсал повышенной проходимости (с приставкой Cross в названии). «Автоваз" позиционирует новую Lada Iskra как бюджетную модель. Старт серийного производства планируется в Тольятти в начале 2025 г.

По данным РБК, автомобиль поступит в продажу в нескольких разновидностях. Первая компоновка используется в Lada Granta: мотор 1,6 л мощностью 90 л. с. с пятиступенчатой «механикой». Вторая встречается у Granta и Vesta – сочетание двигателя объемом 1,6 л и мощностью 106 л. с. с шестиступенчатой механической коробкой передач. Третий вариант не доступен ни в одной модели автомобилестроительной компании – мотор мощностью 106 л. с. с бесступенчатым вариатором в качестве коробки передач.

На ПМЭФе в 2023 г. президент «Автоваза» Максим Соколов заявлял, что компания начнет производство Lada Iskra в 2024 г. Глава компании также отмечал, что стоимость Lada Iskra предполагается установить в промежутке между Granta и Vesta.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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