Решетников прокомментировал вхождение России в топ-4 экономик мира

Решетников добавил, что необходимо продолжать развитие в этом направлении. По его словам, вопрос состоит не только в ближайших конкурентах России – Японии и Германии. Позади также находится Индонезия, которая, по оценкам министра, активно развивается – с ней предстоит соперничать в ближайшие годы для сохранения прежних позиций. Кроме того, Решетников подчеркнул, что от реализации национальных проектов и других задач, которые поставлены президентом России Владимиром Путиным, будет в дальнейшем зависеть позиция России в рейтинге.