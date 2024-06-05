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Решетников прокомментировал вхождение России в топ-4 экономик мира

Ведомости

Россия вошла в топ-4 экономик мира за счет работы экономической политики по росту ВВП, сдерживанию инфляции и развития собственного предложения. Об этом журналистам в рамках Российского форума малого и среднего предпринимательства стартового дня работы ПМЭФа заявил министр экономики РФ Максим Решетников.

«Первое, есть экономическая политика, которая действительно сработала, направленная на рост ВВП – политика Банка России, правительства под руководством президента. Второй важный момент – относительные цены. Все-таки та политика по сдерживанию инфляции, по развитию собственного предложения привела к относительно меньшему росту цен в Российской Федерации, нежели в других экономиках. Это позволило нам стать четвертыми», – сказал он.

Решетников добавил, что необходимо продолжать развитие в этом направлении. По его словам, вопрос состоит не только в ближайших конкурентах России – Японии и Германии. Позади также находится Индонезия, которая, по оценкам министра, активно развивается – с ней предстоит соперничать в ближайшие годы для сохранения прежних позиций. Кроме того, Решетников подчеркнул, что от реализации национальных проектов и других задач, которые поставлены президентом России Владимиром Путиным, будет в дальнейшем зависеть позиция России в рейтинге.

30 мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности с учетом сведений за 2021 г., Россия вошла в топ-4 экономик мира еще с 2021 г. 31 мая Решетников заявил, что такая позиция экономики России по ВВП обусловлена мерами, которые правительство приняло в период пандемии коронавируса и после введения санкций против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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