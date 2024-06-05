Решетников прокомментировал вхождение России в топ-4 экономик мира
Россия вошла в топ-4 экономик мира за счет работы экономической политики по росту ВВП, сдерживанию инфляции и развития собственного предложения. Об этом журналистам в рамках Российского форума малого и среднего предпринимательства стартового дня работы ПМЭФа заявил министр экономики РФ Максим Решетников.
«Первое, есть экономическая политика, которая действительно сработала, направленная на рост ВВП – политика Банка России, правительства под руководством президента. Второй важный момент – относительные цены. Все-таки та политика по сдерживанию инфляции, по развитию собственного предложения привела к относительно меньшему росту цен в Российской Федерации, нежели в других экономиках. Это позволило нам стать четвертыми», – сказал он.
Решетников добавил, что необходимо продолжать развитие в этом направлении. По его словам, вопрос состоит не только в ближайших конкурентах России – Японии и Германии. Позади также находится Индонезия, которая, по оценкам министра, активно развивается – с ней предстоит соперничать в ближайшие годы для сохранения прежних позиций. Кроме того, Решетников подчеркнул, что от реализации национальных проектов и других задач, которые поставлены президентом России Владимиром Путиным, будет в дальнейшем зависеть позиция России в рейтинге.
30 мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности с учетом сведений за 2021 г., Россия вошла в топ-4 экономик мира еще с 2021 г. 31 мая Решетников заявил, что такая позиция экономики России по ВВП обусловлена мерами, которые правительство приняло в период пандемии коронавируса и после введения санкций против России.