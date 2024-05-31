Минэк объяснил вхождение России в топ-4 экономик мира по ППС

По его словам, на рост экономики повлияли два фактора: «антикризисные пакеты» мер в пандемию и план по поддержке экономики в условиях санкционного давления. Решетников отметил, что в период ковида меры поддержки были нацелены на наиболее пострадавшие области и МСП. В результате экономика РФ в 2020 г. сократилась только на 2,7% год к году, что ниже, чем в развитых странах. Уже в 2021 г. ВВП РФ увеличился на 5,9%.