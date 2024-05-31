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Минэк объяснил вхождение России в топ-4 экономик мира по ППС

Ведомости

Вхождение России в топ-4 экономик мира по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, обусловлено принятыми правительством мерами в период пандемии коронавируса и после введения антироссийских санкций. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Его слова приводит пресс-служба Минэка.

«Такого экономического роста удалось достичь благодаря ряду оперативных и системных мер, принятых по поручению президента, для поддержки бизнеса, регионов и граждан в период антиковидных ограничений и санкций Запада», – отметил Решетников.

По его словам, на рост экономики повлияли два фактора: «антикризисные пакеты» мер в пандемию и план по поддержке экономики в условиях санкционного давления. Решетников отметил, что в период ковида меры поддержки были нацелены на наиболее пострадавшие области и МСП. В результате экономика РФ в 2020 г. сократилась только на 2,7% год к году, что ниже, чем в развитых странах. Уже в 2021 г. ВВП РФ увеличился на 5,9%.

После того как против России ввели масштабные санкции, правительство снизило административную нагрузку и расширило меры финансовой поддержки МСП. Кроме того, была реализована программа поддержки крупных импортозамещающих инвестпроектов. В итоге в 2022 г. ВВП России упал на 1,2%, а спустя год вырос на 3,6%, компенсировав падение и выйдя на уверенный рост, подчеркнул Решетников. В 2021-2023 гг. экономика России увеличилась на 8,4%, заключил он.

30 мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности с учетом сведений за 2021 г. (ранее были доступны данные за 2017 г.). Выяснилось, что Россия входит в топ-4 экономик мира еще с 2021 г., сообщило «РИА Новости». Тогда доля российской экономики от мирового ВВП составляла 3,8%, а Японии и Германии – 3,7% и 3,4% соответственно. В этом рейтинге Россия уступает только Китаю, США и Индии.

8 мая президент РФ Владимир Путин подписал новый майский указ, в котором поставил задачу выйти на 4-е место в мире по объему ВВП по ППС к 2030 г. В Кремле заявили, что пока не видели обновленных данных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российская экономика развивается быстрыми темпами, и назвал это положительным явлением.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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