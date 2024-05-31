Песков: экономика России развивается быстро

«Экономика развивается быстро, ведется очень серьезная работа правительством, экономическим блоком для этого. При этом, конечно же, существуют определенные вызовы и макро, и микроэкономического плана, с которым тоже изыскиваются методы минимизации всех рисков», – сказал он.