Песков: экономика России развивается быстро
Российская экономика развивается быстрыми темпами, это положительное явление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об обновленных данных Всемирного банка по показателям паритета покупательной способности.
«Экономика развивается быстро, ведется очень серьезная работа правительством, экономическим блоком для этого. При этом, конечно же, существуют определенные вызовы и макро, и микроэкономического плана, с которым тоже изыскиваются методы минимизации всех рисков», – сказал он.
Песков уточнил, что пока не видел эти данные. При этом он подчеркнул, что темпы роста экономики России «очень положительные».