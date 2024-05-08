Путин подписал новый майский указ с перспективными планами до 2036 года

Путин подписал новый майский указ с перспективными планами до 2036 годаОдной из главных задач властей будет обеспечение преемственности социально-экономического курса
Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России и подписал указ о национальных целях развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Документ опубликован на сайте Кремля.
Всего президент определил семь целей развития. Во-первых, это сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. Во-вторых, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. В-третьих, комфортная и безопасная среда для жизни. В-четвертых, экологическое благополучие. В-пятых, устойчивая и динамичная экономика. В-шестых, технологическое лидерство. В-седьмых, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
Для достижения целей Путин поручил правительству при участии Госсовета до 1 сентября представить блок проектов по обеспечению технологического лидерства, а также следующие нацпроекты: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
До конца года правительство должно подготовить единый план по достижению национальных целей развития, а также разработать и утвердить стратегию пространственного развития. При формировании проекта федерального бюджета траты на реализацию национальных целей должны выделяться в приоритетном порядке, следует из указа.
Социальные задачи
Для реализации цели по сохранению населения Путин установил 13 KPI. Для мониторинга предлагается создать цифровую платформу, которая будет способствовать «формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни», говорится в документе.
Среди социальных задач основные – повышение суммарного коэффициента рождаемости, снижение уровня бедности ниже 7% к 2030 г. и ниже 5% к 2036 г., увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 г. и до 81 года к 2036 г. Также для снижения неравенства необходимо добиваться снижения коэффициента Джини (индекс концентрации доходов), следует из указа. В 2023 г. уровень бедности в России снизился до рекордно низкого значения в 8,5% населения (12,4 млн человек), следует из данных Росстата. Годом ранее за чертой бедности проживало 9% населения (13,3 млн человек).
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 г. должен в 2 раза превысить уровень прошлого года и достичь 35 000 руб. в месяц, говорится в указе. Для работников бюджетного сектора предлагается утвердить новые системы оплаты труда, чтобы обеспечить рост их доходов. Также президент поручил улучшить демографическую ситуацию в субъектах за счет роста коэффициента рождаемости и снижения дифференциации ожидаемой продолжительности жизни.
Отдельные льготы предлагается предоставлять для участников специальной военной операции – к 2030 г. должна вырасти их удовлетворенность условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. Также президент поручил создавать возможности для занятий спортом и увеличить социальную помощь для инвалидов и пожилых. Отдельно Путин установил целевые показатели для развития «патриотичной и социально ответственной личности».
Цели по экономике
Самый объемный блок указа касается цели по формированию устойчивой и динамичной экономики (22 показателя по широкому кругу отраслей). Путин поручил обеспечить рост экономики выше среднемирового и выйти на 4-е место в мире по объему ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности (такую же задачу президент ставил в послании Федеральному собранию). Кроме того, в указе ставится задача по сокращению разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наиболее обеспеченными и 10 наименее обеспеченными субъектами России.
Часть поручений в рамках этой цели касается внешней торговли. В частности, нужно снизить долю импорта товаров и услуг в структуре ВВП, увеличить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, увеличить объем производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса. Также Путин поручил сформировать сеть устойчивых партнерств с иностранными государствами и увеличить объем перевозок по международным транспортным коридорам.
Еще один показатель эффективности – устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Часть целей касается повышения кадровой обеспеченности. Помимо этого необходимо увеличить доход на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП) и вовлечь не менее чем 40% средних и крупных предприятий в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда. Ранее «Ведомости» писали, что новый нацпроект по экономике должен объединить два действующих – по развитию МСП и производительности труда.
Также Путин поручил обеспечить рост капитализации фондового рынка и увеличить объем инвестиций в основной капитал. Еще несколько задач в рамках этой цели касаются развития туризма и улучшения экологической ситуации.
Технологический блок
Президент поручил правительству представить блок проектов по обеспечению технологического лидерства. В частности, Путин обозначил задачу формирования новых рынков по таким отраслям, как биоэкономика, сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность, БПЛА, средства производства и автоматизации, транспортная мобильность, экономика данных и цифровая трансформация, ИИ, новые материалы и химия, перспективные космические технологии и сервисы, а также новые энергетические технологии (в том числе атомные).
Указом установлен ряд целевых показателей, выполнение которых к 2030 г. позволит говорить о технологическом суверенитете. Это, в частности, рост уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% к 2022 г., вхождение России в топ-10 стран по объему научных исследований и разработок, а также увеличение внутренних затрат на них минимум до 2% ВВП, в том числе за счет роста частных инвестиций не менее чем вдвое. Президент также поручил нарастить долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления страны в 1,5 раза к 2023 г., а выручку малых технокомпаний – минимум в 7 раз.
«Отраслевые» нацпроекты – актуальное решение, так как степень отставания ряда высокотехнологичных отраслей в России очень велика, считает руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. Создание столь масштабных программ будет действенным способом держать прогресс в таких секторах на самом высоком уровне контроля, добавил он.
Выбор узкого направления работы позволит более эффективно достигать результата в высокотехнологичных отраслях, согласился начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Центра развития НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. Появление таких нацпроектов своевременно еще и потому, что из-за санкций иностранные производители освободили на отечественном рынке многие ниши, добавил эксперт. С момента начала СВО Россия сильно продвинулась в достижении технологического суверенитета, много было сделано на пути вынужденного импортозамещения и нужно продолжать работу в этом направлении, считает он.
При этом суверенитет не следует понимать как автаркию, подчеркнул Бессонов. Задачей России должно быть не замыкание в себе, а усиление позиций на международном рынке, считает он. «Если мы продаем только первичную продукцию – сырье, энергоносители, металлы, крупнотоннажную химию, – а покупаем плоды хайтека, то эта позиция уязвима. Если же мы готовы что-то предложить, в том числе и в плане высоких технологий, то нас будет сложно уже отрезать от остального мира», – пояснил эксперт.
Сейчас ни одна страна в мире не обладает абсолютным технологическим суверенитетом – речь всегда идет о достижении достаточной независимости в заданных обстоятельствах, добавил Сальников. В случае России нужно сделать упор на создание баланса обеспеченности различными технологиями. Сейчас страна обладает специфическим потенциалом, связанным больше с военными технологиями, поэтому отечественной промышленности нужно сделать упор и на гражданские разработки, уверен эксперт.
Важной задачей государства при реализации этих нацпроектов будет плотное сотрудничество с частным бизнесом, продолжил Бессонов. Компаниям нужны четкие ориентиры государственной политики, они должны понимать цели и планы властей, пояснил он. Это важный сигнал для предприятий о том, в каких направлениях будет спрос и поддержка. Хороший пример – БПЛА, отметил эксперт. Как только государство сформировало на них спрос, предложение «пошло со всех сторон» – большая часть дронов сейчас производится частными компаниями, как малыми, так и крупными.
Цифровизация госуправления и инфраструктура
Еще одной национальной целью стала цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы. Президент ставит задачу к 2030 г. достичь в этих сферах «цифровой зрелости», которая предполагает автоматизацию модели управления на основе данных и большей части транзакций в рамках единых отраслевых платформ. Эти задачи потребуют ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и ИИ, следует из указа.
Среди целевых показателей по этому направлению – рост инвестиций в отечественные IT-решения вдвое выше темпа роста ВВП в 2025–2030 гг. и перевод на отечественное ПО 80% российских компаний из ключевых отраслей экономики и 95% госорганов и госкорпораций к концу десятилетия.
Указом также поручено к 2030 г. добиться, чтобы до 99% социально значимых госуслуг предоставлялось в электронной форме, и внедрить систему подбора, развития и ротации кадров для госорганов в рамках единой цифровой платформы. Это должно вдвое повысить удовлетворенность граждан работой госслужащих и работников соцсферы к 2030 г. Для достижения «цифровой зрелости» также необходимо обеспечить качественный интернет 97% россиян через шесть лет (и 99% через 12 лет), создать систему эффективного противодействия киберпреступности, гласит указ. Президент также поставил отдельную задачу «обеспечения сетевого суверенитета» и информационной безопасности в интернете.
Для реализации цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 г. и не менее 38 кв. м к 2036 г. Также в рамках цели президент поручил заниматься обновлением жилищного фонда, благоустройством общественных территорий и социальных учреждений.
Миссия властей
Одна из главных миссий властей заключается в том, чтобы обеспечить преемственность политических циклов, поэтому президент в рамках одних и тех же целей «размечает дорогу» на следующую шестилетку, пояснил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. «Важно, чтобы у нас не менялись стратегические приоритеты каждые несколько лет», – отметил эксперт. При этом нужно, чтобы преемственность сохранялась в содержательном смысле: должны сохраняться не только цели, но и последовательность механизмов их достижения, заключил Белоусов.
Запуск нового нацпроекта по экономике обусловлен тем, что эпоха сырьевой ренты заканчивается, причем даже без учета санкций, добавил он. Если Россия хочет дальше динамично развиваться, ей нужно делать акцент на другие секторы с достаточным уровнем рентабельности и доходности. Именно они должны в будущем обеспечивать наши социальные, оборонные и инфраструктурные задачи, заключил эксперт.
Одним из главных приоритетов экономического блока нацпроектов станет рост производительности труда, без которого невозможно обеспечить прирост доходов и в конечном счете – долгосрочное развитие экономики, говорит гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко. Среди новых направлений работы эксперт выделяет переобучение «взрослых» кадров, а также изменение подхода к акселерации бизнеса. Кроме того, государство будет стремиться уменьшить долю своего присутствия в экономике хотя бы путем передачи активов в частное управление, уверен Онищенко.
Приход на место нацпроекта «Демография» четырех новых («Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры») обусловлен тем, что в старом проекте лишь пунктирно прописаны направления работы по ряду важнейших векторов, рассказал «Ведомостям» экономист и профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Появление нескольких отдельных нацпроектов в социальном блоке будет способствовать выявлению целевых групп, на которые направлены меры господдержки, и достижению конкретных целей, считает он.
Проект «Семья» будет напрямую направлен на увеличение рождаемости через точечное решение проблем, которые мешают семьям заводить второго или третьего ребенка, продолжает он. «Продолжительная и активная жизнь» будет комплексно регулировать вопросы, с которыми сталкивается пожилое население, – от улучшения медицинского обслуживания до повышения профессиональной квалификации и вовлечения пенсионеров в наставнические проекты для передачи их опыта и знаний, отмечает Сафонов.