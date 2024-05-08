Путин подписал новый майский указ с перспективными планами до 2036 года

Указом установлен ряд целевых показателей, выполнение которых к 2030 г. позволит говорить о технологическом суверенитете. Это, в частности, рост уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% к 2022 г., вхождение России в топ-10 стран по объему научных исследований и разработок, а также увеличение внутренних затрат на них минимум до 2% ВВП, в том числе за счет роста частных инвестиций не менее чем вдвое. Президент также поручил нарастить долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления страны в 1,5 раза к 2023 г., а выручку малых технокомпаний – минимум в 7 раз.