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Новый нацпроект по экономике объединит развитие МСП и производительность труда

При этом ключевые меры поддержки планируется сохранить
Анастасия Бойко
Софья Ермакова
Владимир Путин в своем послании уже говорил о появлении новых нацпроектов, но какими они будут – станет ясно после инаугурации/ Михаил Климентьев / ТАСС

Новый национальный проект по экономике может объединить два действующих – «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда». Они получат статус федеральных проектов. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника и источник, близкий к правительству. Новый нацпроект может получить название «Эффективная и конкурентная экономика», рассматривается также вариант «Экономика предложения», сообщил источник, близкий к правительству.

Финальные решения будут приниматься главой государства, подчеркнул он. О новых нацпроектах до 2030 г. президент России Владимир Путин объявит после инаугурации. «С учетом последнего послания [президента] Федеральному собранию сейчас ведется активная работа по формулированию нацпроектов – по их пакетизации, по формулированию, денежному наполнению и т. д. Не считаю возможным до завершения этой работы что-то анонсировать. По мере того как будет финализирована работа, будет все объявлено», – сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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