Новый нацпроект по экономике объединит развитие МСП и производительность труда

Новый нацпроект по экономике объединит развитие МСП и производительность трудаПри этом ключевые меры поддержки планируется сохранить
Новый национальный проект по экономике может объединить два действующих – «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда». Они получат статус федеральных проектов. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника и источник, близкий к правительству. Новый нацпроект может получить название «Эффективная и конкурентная экономика», рассматривается также вариант «Экономика предложения», сообщил источник, близкий к правительству.
Финальные решения будут приниматься главой государства, подчеркнул он. О новых нацпроектах до 2030 г. президент России Владимир Путин объявит после инаугурации. «С учетом последнего послания [президента] Федеральному собранию сейчас ведется активная работа по формулированию нацпроектов – по их пакетизации, по формулированию, денежному наполнению и т. д. Не считаю возможным до завершения этой работы что-то анонсировать. По мере того как будет финализирована работа, будет все объявлено», – сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.