Новый нацпроект по экономике объединит развитие МСП и производительность труда

Финальные решения будут приниматься главой государства, подчеркнул он. О новых нацпроектах до 2030 г. президент России Владимир Путин объявит после инаугурации. «С учетом последнего послания [президента] Федеральному собранию сейчас ведется активная работа по формулированию нацпроектов – по их пакетизации, по формулированию, денежному наполнению и т. д. Не считаю возможным до завершения этой работы что-то анонсировать. По мере того как будет финализирована работа, будет все объявлено», – сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.