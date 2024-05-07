Путин поручил повысить МРОТ до 35 000 рублей к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 г. повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 г., с достижением его величины не менее чем 35 000 руб. в месяц. Об этом говорится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.».