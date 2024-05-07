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Путин поручил повысить МРОТ до 35 000 рублей к 2030 году

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 г. повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 г., с достижением его величины не менее чем 35 000 руб. в месяц. Об этом говорится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.».

Указом также предусматривается снижение уровня бедности ниже 7% к 2030 г. и ниже 5% к 2036 г., а для многодетных семей – до 12% к 2030 г. и до 8% к 2036 г.

Основными целями в указе выделены поддержка семьи, комфортная и безопасная среда для жизни, реализация потенциала каждого человека, экологическое благополучие, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы и др.

В своей речи на церемонии инаугурации Путин заявил, что Россия станет еще сильнее и обязательно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, главным из которых является народосбережение. «Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти», – сказал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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