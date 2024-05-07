Путин поручил повысить МРОТ до 35 000 рублей к 2030 году
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 г. повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 г., с достижением его величины не менее чем 35 000 руб. в месяц. Об этом говорится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.».
Указом также предусматривается снижение уровня бедности ниже 7% к 2030 г. и ниже 5% к 2036 г., а для многодетных семей – до 12% к 2030 г. и до 8% к 2036 г.
Основными целями в указе выделены поддержка семьи, комфортная и безопасная среда для жизни, реализация потенциала каждого человека, экологическое благополучие, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы и др.
В своей речи на церемонии инаугурации Путин заявил, что Россия станет еще сильнее и обязательно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, главным из которых является народосбережение. «Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти», – сказал Путин.