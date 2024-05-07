Путин назвал народосбережение главным долгосрочным проектом развития России
Россия станет еще сильнее и обязательно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, главным из которых является народосбережение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в речи на церемонии инаугурации, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.
Глава государства подчеркнул, что Россия достойно пройдет через трудный рубежный период.
«Станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. А это, прежде всего, народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти», – сказал Путин.
Церемония инаугурации Путина проходит 7 мая в Большом Кремлевском дворце. В ходе церемонии президент дал присягу и вступил в должность. Это пятый президентский срок Путина.
Выборы президента РФ прошли 15-17 марта. Впервые в них участвовали жители четырех новых регионов страны – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По итогам голосования Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России.