Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Среди задач национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» указано повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 г. и до 1,8 к 2036 г., а также увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 г. и до 81 года к 2036 г. Кроме того, задачей ставится создание и запуск к 2030 г. цифровой платформы, «способствующей формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни». Президент также поставил цель снизить уровень бедности ниже 7% к 2030 г. и ниже 5% к 2036 г., в том числе уровня бедности многодетных семей до 12% к 2030 г. и до 8% к 2036 г.