Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 годаПрезидент обозначил ряд поручений по поддержке семьи, развитию экономики, технологическому лидерству
Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Кремля документе.
Основными целями выделены поддержка семьи, комфортная и безопасная среда для жизни, реализация потенциала каждого человека, экологическое благополучие, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы и др.
Среди задач национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» указано повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 г. и до 1,8 к 2036 г., а также увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 г. и до 81 года к 2036 г. Кроме того, задачей ставится создание и запуск к 2030 г. цифровой платформы, «способствующей формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни». Президент также поставил цель снизить уровень бедности ниже 7% к 2030 г. и ниже 5% к 2036 г., в том числе уровня бедности многодетных семей до 12% к 2030 г. и до 8% к 2036 г.
Кроме того, Путин поручил обеспечить рост минимального размера оплаты труда к 2030 г. более чем в два раза по сравнению с показателями 2023 г. с минимальным значением не менее 35 000 руб. в месяц. Целью также ставится утверждение в 2026 г. новых систем оплаты труда работников бюджетной сферы и внедрение их с 2027 г.
В рамках национальной цели «Технологическое лидерство» президент поручил увеличить к 2030 г. уровень валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% по сравнению с показателем 2022 г., а также обеспечить вхождение России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок к 2030 г.
В рамках национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» Путин распорядился увеличить число иностранных студентов в российских вузах и научных организациях до 500 000 человек к 2030 г. Кроме того, в указе отмечена необходимость увеличения к 2030 г. доли молодежи, занимающейся волонтерской и общественной деятельностью, – не менее чем до 45%.
Помимо прочего, к 2030 г. не менее 70% проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государством, должны быть посвящены продвижению и защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей. К 2036 г. таких проектов должно быть не менее 80%.
Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» предусматривает улучшение качества среды в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 г. и на 60% к 2036 г., а также обеспечение граждан России жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 г. и не менее 38 кв. м к 2036 г. Наряду с этим Путин поручил обновить жилищный фонд не менее чем на 20% к 2030 г. (по сравнению с показателем 2019 г.). К этому же сроку необходимо благоустроить не менее 30 000 общественных территорий в стране.
В рамках национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» запланирован переход к 2030 г. не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы.
В своей речи на церемонии инаугурации Путин заявил, что Россия станет еще сильнее и обязательно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, главным из которых является народосбережение. «Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти», – сказал Путин.