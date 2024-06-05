На ПМЭФе представили фамильное древо Путина
Родословное древо президента РФ Владимира Путина представил на своем стенде в рамках ПМЭФа Дом семейных традиций «Кристиан». Об этом пишет «РИА Новости».
Согласно представленной информации, род Путиных ведет свое начало из Тверской области, предки президента России происходили из крестьян. Исследование заказал троюродный брат главы государства – Александр.
1 сентября 2023 г. Путин побывал в родных местах своих предков в Тверской области. Он посетил село Тургиново Тверской области после проведения открытого урока «Разговор о важном» в образовательном центре «Сенеж» в Солнечногорске.
12 июня 2022 г. Путин в ходе церемонии вручения медалей Героя Труда рассказал, что его предки были «простыми крестьянами», а потом – «простыми рабочими».