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На ПМЭФе представили фамильное древо Путина

Ведомости

Родословное древо президента РФ Владимира Путина представил на своем стенде в рамках ПМЭФа Дом семейных традиций «Кристиан». Об этом пишет «РИА Новости».

Согласно представленной информации, род Путиных ведет свое начало из Тверской области, предки президента России происходили из крестьян. Исследование заказал троюродный брат главы государства – Александр.

1 сентября 2023 г. Путин побывал в родных местах своих предков в Тверской области. Он посетил село Тургиново Тверской области после проведения открытого урока «Разговор о важном» в образовательном центре «Сенеж» в Солнечногорске.

12 июня 2022 г. Путин в ходе церемонии вручения медалей Героя Труда рассказал, что его предки были «простыми крестьянами», а потом – «простыми рабочими».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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