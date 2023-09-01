Песков: Путин посетил родные места его предков в Тверской области
Президент России Владимир Путин посетил родные места его предков в Тверской области. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Песков пояснил, что Путин посети село Тургиново Тверской области после проведения открытого урока «Разговор о важном» в образовательном центре «Сенеж» в Солнечногорске.
«После посещения "Сенежа" сегодня Владимир Путин принял решение туда заехать. Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода», – отметил представитель Кремля, добавив, что видеоматериалы относительно этой поездки главы государства будут обнародованы в ближайшие дни.
Ранее в ходе открытого урока Путин заявил, что российский народ был и остается непобедимым, приведя пример из истории своей семьи. Так, во фронтовых письмах его дедушка обращался к своему сыну на «вы», что свидетельствует о глубокой внутренней культуре российского народа. Рассказывая о смерти своей супруги в окопах, дед писал, что «она понимала, что уходит из жизни. И он понимал. И она деду, своему мужу, говорит: «Не плачь. Не расстраивай меня».
По словам президента, в письме его дед призывал сына «бить гадов».
«Когда я прочитал наказ деда к своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся», – резюмировал глава государства.