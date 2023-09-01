Путин назвал российский народ непобедимым
Президент России Владимир Путин заявил, что российский народ был и остается непобедимым, приведя пример из истории своей семьи в ходе открытого урока «Разговор о важном», приуроченного ко Дню знаний.
Путин рассказал, что во фронтовых письмах его дедушка обращался к своему сыну на «вы», что свидетельствует о глубокой внутренней культуре российского народа. Рассказывая о смерти своей супруги в окопах, дед писал, что «она понимала, что уходит из жизни. И он понимал. И она деду, своему мужу, говорит: «Не плачь. Не расстраивай меня».
«Вы представляете, какая глубина отношений у простых людей, какая любовь?» – обратился к собравшимся президент.
По словам президента, в письме его дед призывал сына «бить гадов».
«Когда я прочитал наказ деда к своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся», – резюмировал президент.
В открытом уроке «Разговор о важном», который проводит Владимир Путин 1 сентября 2023 г., принимают участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов. Урок проходит в мастерской управления «Сенеж» в образовательном центре платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ) рядом с подмосковным Сенежем.