Газета
Общество

Путин назвал российский народ непобедимым

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что российский народ был и остается непобедимым, приведя пример из истории своей семьи в ходе открытого урока «Разговор о важном», приуроченного ко Дню знаний.

Путин рассказал, что во фронтовых письмах его дедушка обращался к своему сыну на «вы», что свидетельствует о глубокой внутренней культуре российского народа. Рассказывая о смерти своей супруги в окопах, дед писал, что «она понимала, что уходит из жизни. И он понимал. И она деду, своему мужу, говорит: «Не плачь. Не расстраивай меня».

«Вы представляете, какая глубина отношений у простых людей, какая любовь?» – обратился к собравшимся президент.

По словам президента, в письме его дед призывал сына «бить гадов».

«Когда я прочитал наказ деда к своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся», – резюмировал президент.

Ранее по теме: Владимир Путин 1 сентября посетит мастерскую управления «Сенеж»

В открытом уроке «Разговор о важном», который проводит Владимир Путин 1 сентября 2023 г., принимают участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов. Урок проходит в мастерской управления «Сенеж» в образовательном центре платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ) рядом с подмосковным Сенежем.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных