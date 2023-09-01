Путин назвал российский народ непобедимым

Путин рассказал, что во фронтовых письмах его дедушка обращался к своему сыну на «вы», что свидетельствует о глубокой внутренней культуре российского народа. Рассказывая о смерти своей супруги в окопах, дед писал, что «она понимала, что уходит из жизни. И он понимал. И она деду, своему мужу, говорит: «Не плачь. Не расстраивай меня».