Владимир Путин 1 сентября посетит мастерскую управления «Сенеж»

На заседании набсовета РСВ, который возглавляет президент, 19 июля ректор «Сенежа» Андрей Бетин говорил Путину, что у их «большой команды есть мечта»: «Чтобы вы, Владимир Владимирович, День знаний в этом году провели в «Сенеже». Позвольте вас пригласить в новый кампус «Мастерской управления» 1 сентября». Президент тогда на это сказал, что будет иметь в виду приглашение: «Мне хочется у вас побывать, тем более что «Сенеж», я так понимаю, стал работать на постоянной основе, круглогодично, и это очень важно, потому что это создает возможность для ритмичной работы».