Владимир Путин 1 сентября посетит мастерскую управления «Сенеж»В День знаний президенту могут показать построенный там новый кампус
Президент Владимир Путин может посетить 1 сентября мастерскую управления «Сенеж». Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента. Именно в «Сенеже» могут пройти основные мероприятия, посвященные Дню знаний, говорит один из них. В их числе возможно общение с участниками проектов, которые обучаются в «Сенеже», отмечает он. Путину покажут новые корпуса, которые были построены в «Сенеже», добавляет еще один источник.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, планирует ли Путин 1 сентября посетить «Сенеж», ответил: «Сообщим своевременно».
Это будет первый визит главы государства в работающую с 2019 г. мастерскую управления «Сенеж» – образовательный центр платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ), которая была создана указом Путина. Курирует ее работу внутриполитический блок администрации президента. Находится «Сенеж» около подмосковного Солнечногорска. В «Сенеже» проводятся молодежные форумы, семинары для чиновников разных уровней. А среди проектов самой мастерской – «Женщина-лидер», «Мастерская новых медиа» и др.
В первые дни сентября в «Сенеже» будет завершаться молодежный форум «Территория смыслов». Всего у форума было восемь смен, которые назывались «Мыслить», «Убеждать», «Помогать», «Творить», «Служить», «Учить», «Открывать», «Действовать». Проходил он с конца июля. Смена «Действовать», которую застанет Путин, будет посвящена «формированию будущего страны», как говорится на сайте форума, а к участию будут приглашены лучшие участники всех смен. В этом году форум впервые проводился в том числе и в новых корпусах «Сенежа».
РСВ и ее проекты занимаются подготовкой и переподготовкой кадров. Когда речь идет об управленцах, то во всем мире образование устроено похожим образом, говорит политолог Константин Костин: «Они должны регулярно получать новые знания и навыки в рамках своей специальности, знакомиться с последними и наиболее эффективными практиками. Это важно и для карьерного роста, и для позиционирования в профессиональном сообществе.
В России «Сенеж» как раз занимается системой подготовки и переподготовки специалистов. В сферах важных для госуправления на всех уровнях – от местного до федерального».
На заседании набсовета РСВ, который возглавляет президент, 19 июля ректор «Сенежа» Андрей Бетин говорил Путину, что у их «большой команды есть мечта»: «Чтобы вы, Владимир Владимирович, День знаний в этом году провели в «Сенеже». Позвольте вас пригласить в новый кампус «Мастерской управления» 1 сентября». Президент тогда на это сказал, что будет иметь в виду приглашение: «Мне хочется у вас побывать, тем более что «Сенеж», я так понимаю, стал работать на постоянной основе, круглогодично, и это очень важно, потому что это создает возможность для ритмичной работы».
Как раньше Путин отмечал 1 сентября
В 2021 г. в День знаний президент встречался с учащимися школ, гимназий и лицеев во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. А в 2020 г. по видеоконференцсвязи проводил открытый урок «Помнить – значит знать», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В 2021 г. в «Сенеже» началось строительство новых корпусов, которые в этом году уже используются для проведения различных мероприятий. Почти завершено строительство и основного корпуса, который получил название «Агора». После завершения всех работ площадь центра будет занимать около 85 га и сможет вмещать более 2500 человек. В октябре 2022 г. «Ведомости» писали, что в бюджете на 2023–2025 гг. увеличены ассигнования более чем на 2,5 млрд руб. на строительство «Сенежа». На сайте концерна «Титан-2», который строит новый образовательный центр, говорилось, что там разместятся пять функциональных зон: северный кампус, южный кампус с главными постройками, набережная, территория под открытым небом, лесопарковая зона с павильонами.
Кроме того, именно из «Сенежа» глава государства может по видеоконференцсвязи принять участие в запуске строительства русскоязычных школ в Киргизии, о чем 23 августа писали «Ведомости». Планируется, что в церемонии открытия школ Путин поучаствует вместе со своим коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым. В начале июня замминистра образования и науки Киргизии Уланбек Усеков говорил о старте строительства в 2023 г. девяти русскоязычных школ во всех областях Киргизии.
Совместные с коллегами из СНГ мероприятия 1 сентября отчасти входят в традицию. В 2022 г. Путин совместно с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 1 сентября по видеоконференцсвязи участвовал в церемонии открытия пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Таджикистане. Тогда он принял участие в открытом уроке «Разговоры о важном» в Калининграде, участниками были победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Кроме того, в этот день президент принял по видеоконференцсвязи участие в заседании наблюдательного совета движения детей и молодежи, а также посетил филиал Нахимовского военно-морского училища.
Посещение президентом мастерской «Сенеж» призвано подтвердить растущую важность этой организации для подготовки кадров в России, считает политолог Ростислав Туровский: «Я бы рассматривал это как политический сигнал и как признание заслуг мастерской».