«Сбер» повысил ставки по ряду ипотечных кредитов на 1,5 п. п.

Ставки меняются на 1,5 п. п. Минимальные ставки «Ипотеки на новостройку», «Ипотеки на вторичное жилье», «Ипотеки на строительство дома» и «Рефинансирование ипотеки» составят 18,2%. Для «Ипотеки на загородную недвижимость и землю» ставка начинается от 18,5%, «Ипотеки на гараж, машино-место или кладовую» – от 18,7%, «Кредит под залог недвижимости» – от 19,3%, «Военной ипотеки» – от 17,6%, «Коммерческой ипотеки» – от19,7%, «Ипотеки без первоначального взноса» – от 19%.