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«Сбер» повысил ставки по ряду ипотечных кредитов на 1,5 п. п.

Ведомости

«Сбер» повысил ставки по ряду кредитов в связи с ростом доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ. Изменения не коснутся программ с господдержкой, сообщила пресс-служба «Сбера» на ПМЭФе.

Ставки меняются на 1,5 п. п. Минимальные ставки «Ипотеки на новостройку», «Ипотеки на вторичное жилье», «Ипотеки на строительство дома» и «Рефинансирование ипотеки» составят 18,2%. Для «Ипотеки на загородную недвижимость и землю» ставка начинается от 18,5%, «Ипотеки на гараж, машино-место или кладовую» – от 18,7%, «Кредит под залог недвижимости» – от 19,3%, «Военной ипотеки» – от 17,6%, «Коммерческой ипотеки» – от19,7%, «Ипотеки без первоначального взноса» – от 19%.

Также меняются ставки по потребительским кредитам. Диапазон процентных ставок составит от 17,9% до 39,9%.

С 29 мая ВТБ увеличил базовую ставку на один процентный пункт, она составила 17,5% годовых. Пересмотр условий по ипотечным программам связан с ростом стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) более чем на 1 п. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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