«Сбер» повысил ставки по ряду ипотечных кредитов на 1,5 п. п.
«Сбер» повысил ставки по ряду кредитов в связи с ростом доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ. Изменения не коснутся программ с господдержкой, сообщила пресс-служба «Сбера» на ПМЭФе.
Ставки меняются на 1,5 п. п. Минимальные ставки «Ипотеки на новостройку», «Ипотеки на вторичное жилье», «Ипотеки на строительство дома» и «Рефинансирование ипотеки» составят 18,2%. Для «Ипотеки на загородную недвижимость и землю» ставка начинается от 18,5%, «Ипотеки на гараж, машино-место или кладовую» – от 18,7%, «Кредит под залог недвижимости» – от 19,3%, «Военной ипотеки» – от 17,6%, «Коммерческой ипотеки» – от19,7%, «Ипотеки без первоначального взноса» – от 19%.
Также меняются ставки по потребительским кредитам. Диапазон процентных ставок составит от 17,9% до 39,9%.