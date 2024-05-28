ВТБ увеличит базовую ставку по ипотеке с 29 мая
Базовая ставка ВТБ по ипотеке увеличится на один процентный пункт с 29 мая и составит 17,5% годовых. Об этом «Ведомостям» сообщили в финансовой организации.
Пересмотр банком условий по собственным ипотечным программам связан с ростом стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) более чем на 1 п. п.
«Средства на покупку квартир на первичном и вторичном рынке будут доступны от 17,5% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе не менее 30% и крупном размере кредита», – сообщили в ВТБ.
В банке добавили, что для будущих зарплатных клиентов ставка по ипотеке составит от 17,4%.
Параметры финансирования нежилых помещений также будут пересмотрены: минимальная ставка на машино-места и кладовки будет установлена на уровне 18,6% годовых, на коммерческие помещения – 19,1%. При этом клиенты банка, заявки которых были одобрены до 29 мая, смогут воспользоваться ранее действовавшими условиями до 13 июля включительно.
В ВТБ также сообщили, что организация рассматривает возможность улучшения условий по депозитам и накопительным счетам для физлиц, так как предполагает усиление роста активности вкладчиков «на фоне ожиданий сохранения высокой ключевой ставки продолжительное время».
16 мая «Ведомости» писали, что Минфин предлагает после 1 июля повысить ставку по семейной ипотеке до 12% годовых при наличии двух несовершеннолетних детей от 6 лет, при этом с детьми до 6 лет ставка сохранится на уровне 6%. Ведомство оценило текущую ставку в 6% как очень низкую, учитывая текущие условия. По состоянию на 10 мая рыночная средневзвешенная ставка в топ-20 ипотечных банков на новостройки составляла 16,76%, на вторичное жилье – 16,95%.