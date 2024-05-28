ВТБ увеличит базовую ставку по ипотеке с 29 мая

16 мая «Ведомости» писали, что Минфин предлагает после 1 июля повысить ставку по семейной ипотеке до 12% годовых при наличии двух несовершеннолетних детей от 6 лет, при этом с детьми до 6 лет ставка сохранится на уровне 6%. Ведомство оценило текущую ставку в 6% как очень низкую, учитывая текущие условия. По состоянию на 10 мая рыночная средневзвешенная ставка в топ-20 ипотечных банков на новостройки составляла 16,76%, на вторичное жилье – 16,95%.