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ВТБ увеличит базовую ставку по ипотеке с 29 мая

Ведомости

Базовая ставка ВТБ по ипотеке увеличится на один процентный пункт с 29 мая и составит 17,5% годовых. Об этом «Ведомостям» сообщили в финансовой организации.

Пересмотр банком условий по собственным ипотечным программам связан с ростом стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) более чем на 1 п. п.

«Средства на покупку квартир на первичном и вторичном рынке будут доступны от 17,5% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе не менее 30% и крупном размере кредита», – сообщили в ВТБ.

В банке добавили, что для будущих зарплатных клиентов ставка по ипотеке составит от 17,4%.

Параметры финансирования нежилых помещений также будут пересмотрены: минимальная ставка на машино-места и кладовки будет установлена на уровне 18,6% годовых, на коммерческие помещения – 19,1%. При этом клиенты банка, заявки которых были одобрены до 29 мая, смогут воспользоваться ранее действовавшими условиями до 13 июля включительно.

В ВТБ также сообщили, что организация рассматривает возможность улучшения условий по депозитам и накопительным счетам для физлиц, так как предполагает усиление роста активности вкладчиков «на фоне ожиданий сохранения высокой ключевой ставки продолжительное время».

16 мая «Ведомости» писали, что Минфин предлагает после 1 июля повысить ставку по семейной ипотеке до 12% годовых при наличии двух несовершеннолетних детей от 6 лет, при этом с детьми до 6 лет ставка сохранится на уровне 6%. Ведомство оценило текущую ставку в 6% как очень низкую, учитывая текущие условия. По состоянию на 10 мая рыночная средневзвешенная ставка в топ-20 ипотечных банков на новостройки составляла 16,76%, на вторичное жилье – 16,95%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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