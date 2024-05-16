Ставку по семейной ипотеке могут поднять в 2 раза с 1 июля

Ставку по семейной ипотеке могут поднять в 2 раза с 1 июляДля семей с детьми старше 6 лет она составит 12%
Минфин предлагает после 1 июля повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке при наличии двух несовершеннолетних детей от 6 лет – до 6 лет сохранятся 6% годовых. Об этом в кулуарах конференции НАУФОР заявил журналистам заместитель министра финансов России Иван Чебесков. По оценке министерства, 6% и так очень низкая ставка, тем более в текущих условиях.
На 10 мая рыночная средневзвешенная ставка в топ-20 ипотечных банков на новостройки составляла 16,76%, на вторичное жилье – 16,95%, следует из данных Дом.РФ.
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