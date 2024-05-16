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Ставку по семейной ипотеке могут поднять в 2 раза с 1 июля

Для семей с детьми старше 6 лет она составит 12%
Наталья Заруцкая
Даже 12% сейчас выглядят льготными, поэтому доступность семейной ипотеки отчасти сохраняется/ Евгений Разумный / Ведомости

Минфин предлагает после 1 июля повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке при наличии двух несовершеннолетних детей от 6 лет – до 6 лет сохранятся 6% годовых. Об этом в кулуарах конференции НАУФОР заявил журналистам заместитель министра финансов России Иван Чебесков. По оценке министерства, 6% и так очень низкая ставка, тем более в текущих условиях.

На 10 мая рыночная средневзвешенная ставка в топ-20 ипотечных банков на новостройки составляла 16,76%, на вторичное жилье – 16,95%, следует из данных Дом.РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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