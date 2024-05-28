Кредитование растет во всех сегментах вопреки действиям ЦБ

Кредитование растет во всех сегментах вопреки действиям ЦБРасти продолжили розничный и корпоративный портфели и ипотека
Несмотря на усилия Банка России по охлаждению кредитования, в апреле оно продолжило расти во всех сегментах, следует из обзора регулятора о развитии сектора.
Спрос на корпоративные кредиты в апреле остался повышенным, констатирует ЦБ: портфель банков увеличился на 1,9%, или 1,5 трлн руб., против +1,8% в марте. По итогам апреля корпоративный портфель составил 77,4 трлн руб. Большую часть прироста обеспечили рублевые кредиты (+1,8%, или 1,1 трлн руб.), но рост валютных также ускорился (+2,5%, или 318 млрд руб. в эквиваленте, после +0,5% в марте).
400 млрд руб. рублевых кредитов пришлось на застройщиков в рамках проектного финансирования строительства жилья, отмечает ЦБ. Также значительный объем средств (сумма не уточняется) выдан транспортным, энергетическим и телекоммуникационным компаниям, а также исполнителям госконтрактов, добавляет регулятор. Ускорение валютного кредитования, вероятно, связано с желанием отдельных экспортеров привлекаться по более низким ставкам, допустил регулятор.
Ипотека продолжила активно расти в апреле за счет программ господдержки, констатирует ЦБ: рост ускорился до 1,4% (данные предварительные) после мартовских 1,2%, объем портфеля составил 18,9 трлн руб. В большей степени это связано со снижением уровня досрочных погашений – заемщикам может быть выгоднее размещать свободные средства на депозитах, чем погашать кредиты, в особенности по льготным ставкам, отмечает регулятор.
Доля программ господдержки в общем объеме выдач по-прежнему составляет примерно 75% (самые популярные – «Семейная» и «Льготная»), в апреле выдачи в рамках этих программ выросли на 7% до 350 млрд руб. Всего в прошлом месяце было выдано ипотеки на 447 млрд руб. (+4%). Рыночная ипотека тем временем немного замедлилась на фоне высоких ставок по кредитам – 116 млрд после 121 млрд руб. в марте.
Темп роста потребительского кредитования в апреле сохранился на высоком уровне марта – 1,8% (данные предварительные), объем портфеля составил 14,4 трлн руб. В основном увеличивается сегмент кредитных карт, где ставки всегда были выше и поэтому менее чувствительны к изменению рыночных ставок, отмечает ЦБ. Кроме того, в условиях высоких ставок по вкладам населению может быть выгоднее совершать покупки, используя беспроцентный грейс-период и не затрагивая сбережения, добавляет регулятор.
В попытке вернуть инфляцию к цели в 4% Банк России удерживает ключевую ставку на высоком уровне (16%) с декабря, а также принимает другие меры по охлаждению роста кредита. Так, под конец прошлого года власти изменили часть параметров программ льготной ипотеки, например, первый взнос по кредиту под 8% вырос с 20 до 30%, а максимальный размер для всех регионов установили на уровне 6 млн руб., который ранее для Москвы и Санкт-Петербурга составлял 12 млн руб. Также снизился размер субсидий банкам, которые теперь получают от государства разницу между ставкой по госпрограмме и ключевой плюс 1,5 п. п. сверху против 2,5 п. п. в самом начале программы.
Большая проблема мер, направленных на охлаждение розничного кредитования, состоит в том, что их потенциально действенные конфигурации вводятся не как превентивная мера, а как ответная на наблюдаемые (причем с лагом) ухудшения долговой нагрузки населения, рассуждает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. В результате такие меры сильно отстают от развития рыночной ситуации, тогда как закредитованность растет очень быстро, констатирует он.
Макропруденциальные лимиты и повышенные надбавки к коэффициентам риска активов сработали бы заградительно, будь они введены в 2021 г. как реакция на начавшийся за год до этого бурный рост розничного кредитования, продолжает Беликов. Сейчас переломить ситуацию поступательным ужесточением этих ограничений уже очень сложно, остается либо ждать полного исчерпания платежеспособного спроса, что безусловно будет связано с видимым ухудшением банковских портфелей, либо задействовать другие инструменты – зачастую более радикальные и сознательно «загрубленные», предупреждает эксперт. Можно, например, полностью свернуть льготные ипотечные программы, отказавшись от дифференциации и тонкой настройки их видов, а в потребительском кредитовании – ограничить независимо от показателей долговой нагрузки заемщиков относительные объемы выдач наиболее маржинальных кредитных продуктов, которые более всего ухудшают долговую нагрузку граждан (кредитные карты), перечисляет он.