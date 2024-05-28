Кредитование растет во всех сегментах вопреки действиям ЦБ

Макропруденциальные лимиты и повышенные надбавки к коэффициентам риска активов сработали бы заградительно, будь они введены в 2021 г. как реакция на начавшийся за год до этого бурный рост розничного кредитования, продолжает Беликов. Сейчас переломить ситуацию поступательным ужесточением этих ограничений уже очень сложно, остается либо ждать полного исчерпания платежеспособного спроса, что безусловно будет связано с видимым ухудшением банковских портфелей, либо задействовать другие инструменты – зачастую более радикальные и сознательно «загрубленные», предупреждает эксперт. Можно, например, полностью свернуть льготные ипотечные программы, отказавшись от дифференциации и тонкой настройки их видов, а в потребительском кредитовании – ограничить независимо от показателей долговой нагрузки заемщиков относительные объемы выдач наиболее маржинальных кредитных продуктов, которые более всего ухудшают долговую нагрузку граждан (кредитные карты), перечисляет он.