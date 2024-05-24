ЦБ ужесточил лимиты на кредитование для заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Во втором полугодии 2023 г. число владельцев кредитных карт в России выросло на 19% (4,4 млн человек) по сравнению с первой половиной года и составило 27,6 млн на конец года, несмотря на введение Банком России ограничений на выдачу необеспеченных ссуд. Основной рост пришелся на IV квартал, когда владельцев кредиток стало больше на 2,8 млн человек (+11% к III кварталу). В то же время число заемщиков, взявших кредит наличными, за второе полугодие 2023 г. сократилось на 100 000 человек (-0,41% к первой половине года), составив на конец года 24,1 млн.