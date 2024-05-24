ЦБ ужесточил лимиты на кредитование для заемщиков с высокой долговой нагрузкой

ЦБ ужесточил лимиты на кредитование для заемщиков с высокой долговой нагрузкойМеры позволят ограничить закредитованность граждан
Банк России установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2024 г. для заемщиков с высокой долговой нагрузкой, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Ужесточение МПЛ прежде всего коснется займов с лимитом кредитования. Банки и микрофинансовые организации не смогут выдавать такие кредиты или повышать по ним лимиты, если показательной долговой нагрузки (ПДН; соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) заемщика будет превышать 80%.
В пресс-службе ЦБ уточнили, что значительная часть задолженности по необеспеченным потребительским кредитам приходится на заемщиков, направляющим на платежи по кредитам более 50% дохода. После введения МПЛ в прошлом году эта доля постепенно снижается, но еще остается высокой: на кредиты с ПДН более 50% приходилось 56% задолженности на 1 апреля 2024 г. (64% на 1 января 2023 г.).
«Заемщики с более высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочки по кредитам, поэтому их доля в кредитном портфеле банков влияет на риск возможных потерь банка», – говорится в сообщении.
Макропруденциальные ограничения и рост доходов населения способствовали тому, что банки и микрофинансовые организации сократили предоставление кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Доля таких кредитов у банков снизилась с момента введения МПЛ с 63% в IV квартале 2022 г. до 34% в I квартале 2024 г. Но по кредитным картам 44% предоставляемых средств приходится на заемщиков с ПДН более 50%. У микрофинансовых организаций доля займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой сопоставима с банками (32%).
Меры позволят ограничить закредитованность граждан и приведут к перераспределению объемов выдач в пользу заемщиков с меньшей долговой нагрузкой и более устойчивых в случае стресса, отметили в пресс-службе регулятора.
24 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг бюро» сообщил, что количество кредитных карт на руках у клиентов банков в России в апреле сократилось почти на 2 млн и составило менее 91 млн.
В апреле более чем на 10%, до 105 000 руб., вырос лимит по картам. Банки увеличивают лимиты для уже проверенных клиентов, не выдавая новых карт более рискованным, отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Иван Уклеин. Фактически, отмечают эксперты, банки частично замещают кредиты наличными выдачей карт.
Во втором полугодии 2023 г. число владельцев кредитных карт в России выросло на 19% (4,4 млн человек) по сравнению с первой половиной года и составило 27,6 млн на конец года, несмотря на введение Банком России ограничений на выдачу необеспеченных ссуд. Основной рост пришелся на IV квартал, когда владельцев кредиток стало больше на 2,8 млн человек (+11% к III кварталу). В то же время число заемщиков, взявших кредит наличными, за второе полугодие 2023 г. сократилось на 100 000 человек (-0,41% к первой половине года), составив на конец года 24,1 млн.