В России сократилось число выданных на руки кредитных карт
Количество кредитных карт на руках у клиентов банков в РФ в апреле сократилось почти на 2 млн и составило менее 91 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг бюро».
Падение произошло на фоне активной выдачи кредитных карт (более 2,3 млн) в апреле. По словам гендиректора «Скоринг бюро» Олега Лагуткина, снижение портфеля связано с оптимизацией кредиторами структуры баланса: долго не используемые карты создают определенную нагрузку – банк вынужден формировать резервы.
В апреле более чем на 10%, до 105 000 руб., вырос лимит по картам. Банки увеличивают лимиты для уже проверенных клиентов, не выдавая новых карт более рискованным, отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Фактически, отмечают эксперты, банки частично замещают кредиты наличными выдачей карт.
По данным Frank RG, в апреле средний размер кредита наличными составлял 190 000 руб. На основных финансовых маркетплейсах лимиты по кредитным картам достигают 2 млн руб. Кредитные карты удобны для банков: они могут увеличивать лимит для добросовестных клиентов и сокращать для тех, кто допускает просрочки. Кредит наличными так корректировать невозможно.
Во втором полугодии 2023 г. число владельцев кредитных карт в России выросло на 19% (4,4 млн человек) по сравнению с первой половиной года и составило 27,6 млн на конец года, несмотря на введение Банком России ограничений на выдачу необеспеченных ссуд. Основной рост пришелся на IV квартал, когда владельцев кредиток стало больше на 2,8 млн человек (+11% к III кварталу). В то же время число заемщиков, взявших кредит наличными, за второе полугодие 2023 г. сократилось на 100 000 человек (-0,41% к первой половине года), составив на конец года 24,1 млн.