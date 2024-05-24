ЦБ сообщил о заметном ухудшении ситуации с концентрацией в банковском секторе

Что в действительности транслирует показатель, так это дефицит источников фондирования для крупнейших компаний, объясняет он. Невозможность трансграничного фондирования играет в этом свою роль, но списывать все на это было бы неправильно, рассуждает Беликов, – объемы такого фондирования были не столь значимы и до санкций, особенно если учитывать настоящих зарубежных инвесторов, а не структуры российских бенефициаров, зарегистрированные вне России.