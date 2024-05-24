ЦБ сообщил о заметном ухудшении ситуации с концентрацией в банковском секторе

ЦБ сообщил о заметном ухудшении ситуации с концентрацией в банковском сектореПрименяемый регулятором показатель упал на 20 пунктов с 2022 года
Введение недружественными странами ограничений на финансирование российских компаний привело к росту концентрации кредитного риска у крупнейших отечественных банков, пишет Центробанк в новом обзоре финансовой стабильности. Отношение задолженности пяти крупнейших компаний нефинансового сектора к капиталу банковского активно росло с IV квартала кризисного 2022 года и достигло 56% на 1 апреля этого года. Для сравнения: на 1 февраля 2022 г. показатель был на 20 п. п. меньше – 36%.
Данный показатель отражает предельный гипотетический уровень потерь банковского сектора в случае, если все пять крупнейших компаний не смогут исполнить перед банками свои обязательства и их задолженность будет полностью списана. Такой сценарий крайне маловероятен, признает ЦБ, но в лучших практиках риск-менеджмента для оценки риска концентрации используются показатели, отражающие подверженность банка риску без учета вероятности дефолта заемщика.
После введения ограничений на финансирование компаний из России в недружественных странах отечественный бизнес начал привлекать деньги на внутреннем рынке, пишет регулятор. При этом бизнес предпочитает работать с небольшим количеством банков в рамках двусторонних соглашений и неактивно прорабатывает альтернативные источники привлечения долга, предполагающие более широкое распределение риска (синдицированное кредитование, облигации), сетует ЦБ.
Рост концентрации на российском банковском рынке обусловлен именно активным кредитованием крупного бизнеса, поскольку последние полтора года капитал банков тоже увеличивался, констатирует ЦБ. Отечественный банковский сектор при этом всегда отличался высоким риском концентрации, так как потребности крупнейших компаний в долговом финансировании были существенными по сравнению с возможностями крупнейших банков в части размера их капитала, резюмировал регулятор в обзоре.
Банк России наблюдает за риском концентрации на банковском рынке и ввиду заметного ухудшения ситуации планирует ввести дополнительные ограничения, в частности, уже в этом году планируется завершить применение льгот при расчете отдельных нормативов и в целом ужесточить расчет некоторых из них. В следующем планируется обязать системно значимые банки соблюдать нормативы, которые они сейчас могут не соблюдать. Также ЦБ считает целесообразным для снижения риска концентрации развивать синдицированное кредитование крупнейших проектов, чтобы разделять риск.
Реальных рисков для банков приведенный ЦБ показатель не отражает в силу системообразующего статуса банков – их будут спасать любой ценой, даже если их финансовое состояние и способность обслуживать долг сильно пошатнутся, для чего явных предпосылок нет, констатирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
Что в действительности транслирует показатель, так это дефицит источников фондирования для крупнейших компаний, объясняет он. Невозможность трансграничного фондирования играет в этом свою роль, но списывать все на это было бы неправильно, рассуждает Беликов, – объемы такого фондирования были не столь значимы и до санкций, особенно если учитывать настоящих зарубежных инвесторов, а не структуры российских бенефициаров, зарегистрированные вне России.
Сейчас отечественному бизнесу доступны два основных источника фондирования – банковское кредитование и выпуск облигаций, но основными держателям долговых бумаг являются те же банки, замечает эксперт. Очевидно, что розничные инвесторы, хлынувшие на фондовый рынок в последние годы, эту ситуацию не изменят, а другие облигационеры – негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и т. д. – довольно инертны из-за своих инвестиционных политик, законодательных ограничений и проч. и не могут оперативно удовлетворять спрос при необходимости наращивания объемов финансирования корпораций, резюмировал Беликов.