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ЦБ хочет перевести банки и ФНС на прямое взаимодействие

Это повысит надежность работы и вдвое сократит время доставки документов
Наталья Заруцкая
Прямое взаимодействие банков с ФНС повысит надежность работы и вдвое сократит время доставки документов, говорят в ЦБ/ Максим Стулов / Ведомости

Банк России поэтапно переводит взаимодействие банков с Федеральной налоговой службой (ФНС) на более удобный для них прямой канал – через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), рассказал «Ведомостям» представитель регулятора. Это позволит не только повысить надежность работы, но и, по предварительным оценкам, сократить время доставки документов примерно вдвое, отметил он.

16 мая ЦБ опубликовал на своем сайте проект указания с описанием нового механизма обмена документами по приостановке операций по счетам юрлиц и отмене приостановки, а также с обозначенными сроками для такого обмена. Механизм должен заработать с 1 января 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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