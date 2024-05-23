ЦБ хочет перевести банки и ФНС на прямое взаимодействие

Банк России поэтапно переводит взаимодействие банков с Федеральной налоговой службой (ФНС) на более удобный для них прямой канал – через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), рассказал «Ведомостям» представитель регулятора. Это позволит не только повысить надежность работы, но и, по предварительным оценкам, сократить время доставки документов примерно вдвое, отметил он.