ЦБ хочет перевести банки и ФНС на прямое взаимодействие

ЦБ хочет перевести банки и ФНС на прямое взаимодействиеЭто повысит надежность работы и вдвое сократит время доставки документов
Банк России поэтапно переводит взаимодействие банков с Федеральной налоговой службой (ФНС) на более удобный для них прямой канал – через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), рассказал «Ведомостям» представитель регулятора. Это позволит не только повысить надежность работы, но и, по предварительным оценкам, сократить время доставки документов примерно вдвое, отметил он.
16 мая ЦБ опубликовал на своем сайте проект указания с описанием нового механизма обмена документами по приостановке операций по счетам юрлиц и отмене приостановки, а также с обозначенными сроками для такого обмена. Механизм должен заработать с 1 января 2026 г.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам