Богатые россияне нарастили активы в отечественных банках в 1,5 раза

В 2024 г. произошел беспрецедентный рост российского сегмента банковских VIP-клиентов: число состоятельных граждан в кредитных организациях за 2023 г. увеличилось на 50% и составило 21 800 человек, а общий размер их средств после падения в 2022 г. на 26% показал рост на 62%, достигнув уровня в 13,1 трлн руб. Об этом говорится в исследовании «Private Banking в России 2024» аналитического агентства Frank RG.