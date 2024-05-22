Богатые россияне нарастили активы в отечественных банках в 1,5 раза

Богатые россияне нарастили активы в отечественных банках в 1,5 разаПовлияли сложности с обслуживанием в иностранных кредитных организациях
В 2024 г. произошел беспрецедентный рост российского сегмента банковских VIP-клиентов: число состоятельных граждан в кредитных организациях за 2023 г. увеличилось на 50% и составило 21 800 человек, а общий размер их средств после падения в 2022 г. на 26% показал рост на 62%, достигнув уровня в 13,1 трлн руб. Об этом говорится в исследовании «Private Banking в России 2024» аналитического агентства Frank RG.
Аналитики агентства разделили сегмент private banking на две категории – состоятельные (хайнеты, или high net worth individuals) и очень состоятельные клиенты (very high net worth individuals). К хайнетам относятся граждане, стоимость финансовых активов которых составляет $1–5 млн, или 100–500 млн руб. по текущему курсу. Количество состоятельных клиентов за 2023 г. увеличилось на 46% до 17 700 человек, а их капитал – на 46% до 3,7 трлн руб.