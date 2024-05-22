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Богатые россияне нарастили активы в отечественных банках в 1,5 раза

Повлияли сложности с обслуживанием в иностранных кредитных организациях
Наталья Заруцкая
В отечественных банках в прошлом году значительно выросло количество очень состоятельных клиентов/ Максим Стулов / Ведомости

В 2024 г. произошел беспрецедентный рост российского сегмента банковских VIP-клиентов: число состоятельных граждан в кредитных организациях за 2023 г. увеличилось на 50% и составило 21 800 человек, а общий размер их средств после падения в 2022 г. на 26% показал рост на 62%, достигнув уровня в 13,1 трлн руб. Об этом говорится в исследовании «Private Banking в России 2024» аналитического агентства Frank RG.

Аналитики агентства разделили сегмент private banking на две категории – состоятельные (хайнеты, или high net worth individuals) и очень состоятельные клиенты (very high net worth individuals). К хайнетам относятся граждане, стоимость финансовых активов которых составляет $1–5 млн, или 100–500 млн руб. по текущему курсу. Количество состоятельных клиентов за 2023 г. увеличилось на 46% до 17 700 человек, а их капитал – на 46% до 3,7 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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