Доля российских парфюмерно-косметических товаров на рынке занимает более 40%Потребление отечественных продуктов выросло на 19% по сравнению с 2022 годом
Доля отечественных парфюмерно-косметических товаров на внутреннем рынке составляет более 40%, заявила член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова на сессии «Национальные косметические бренды: от импортозамещения к международной экспансии» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Дычева-Смирнова отметила активное развитие российских косметических производителей, что подтверждается и экономическими показателями, и ростом положительного отношения потребителей.
«Если раньше мы ставили себе цель попасть на полку магазина, сейчас главная цель – попасть в косметичку женщины и на полку в ванной», – подчеркнула член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации.
Чтобы сделать бренд, важно найти производство, которое будет его производить, заявила генеральный директор Shik Наталья Шик. Она заметила, что в России необходимо развивать не только эконом-сегмент косметической продукции, но и люкс. По ее словам, отечественный ассортимент сильно ограничен.
«Мы еще не умеем создавать то, что наш потребитель хочет», – считает Шик.
Замглавы Минпромторга Михаил Юрин уточнил, что министерство работает над увеличением объемов российского производства, повышением уровня доверия потребителя к отечественной продукции и наращиванием отрасли новыми кадрами. Потребление отечественных продуктов выросло на 19% по сравнению с 2022 г.
По его словам, в российской парфюмерно-косметической отрасли работает порядка 600 компаний, 30 из них являются крупными и средними бизнесами. Наращивание производства невозможно без локализации сырьевых компонентов, подчеркнул Юрин. В 2023 г. Минпромторг поддержал производство семи сырьевых компонентов. Было запущено производство упаковки (стеклянные флаконы) и пяти сырьевых компонентов.
Заместитель директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Дарья Шевякина добавила, что трем предприятиям было выделено финансирование в 5 млрд руб. Проекты касаются производства средств для стирки и парфюмерии. Минпромторг также поддержал проект по производству массы для туши. В 2023 г. было поддержано еще шесть проектов, которые должны быть запущены в 2025-2026 гг.
В сентябре 2024 г. Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ) примет студентов на первую в России программу магистратуры по подготовке парфюмеров-технологов. Содержание программы университет разработал совместно с Минпромторгом РФ и Сообществом парфюмеров России, рассказала Шевякина.
Производителю важно понимать реакцию потребителя на продукцию, заметила заместитель руководителя АНО «Российская система качества» (Роскачество) Юлия Михалева. Аналитика показывает, что российский парфюмерно-косметический рынок вырос на 17% по сравнению с 2023 г. В онлайн-маркетплейсах рост продаж отечественной продукции составил 19%. При этом 22% потребителей не удовлетворены имеющимся ассортиментом, а 37% не уверены в качестве.
Она уточнила, что 75% потребителей готовы переплачивать за продукцию, если она заявлена как экологически чистая. Михлеева отметила необходимость введения единого официального знака для маркировки «зеленой косметики». По ее мнению, регулирование позволило бы бороться с недобросовестными производителями.
Вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Роман Генкель затронул тему экспорта отечественной продукции. Он обратил внимание, что практически 99% экспорта российских продуктов направляется в дружественные страны, в которые входит Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. РЭЦ поддержал более 640 компаний, объем экспортных контрактов, заключенных при поддержке группы с 2006 г., составил $312 млн.
По мнению Генкеля, экспортеры заинтересованы в поставках не только в страны СНГ, но и на рынки Китая и Индии. В 2024 г. в Китае проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Участие в ней принимают 200 компаний.
Генеральный директор компании «Гельтек» Сергей Кирш уточнил, что благодаря РЭЦ в Индии проводится регистрация продуктов компании. Он заметил, что экспорт является трансляцией культурного кода страны за границу. Российская культура активно продвигает бизнес, несмотря на санкционное давление.
«Чем у нас сильнее внутренее производство, тем лучше мы идем на внешний рынок», – подчеркнул гендиректор Гельтека. Он добавил, что российское производство необходимо защищать таможенными пошлинами, принимая зеркальные меры на санкции других стран, включая Южную Корею.
В этом году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Тема заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста». На полях форума пройдет около 400 мероприятий. В Кремле заявили, что месседж ПМЭФа-2024 заключается в том, что Россия развивается высокими темпами и готова сотрудничать с заинтересованными странами.