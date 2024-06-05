Доля российских парфюмерно-косметических товаров на рынке занимает более 40%

Заместитель директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Дарья Шевякина добавила, что трем предприятиям было выделено финансирование в 5 млрд руб. Проекты касаются производства средств для стирки и парфюмерии. Минпромторг также поддержал проект по производству массы для туши. В 2023 г. было поддержано еще шесть проектов, которые должны быть запущены в 2025-2026 гг.