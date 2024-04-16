В сегменте косметики обостряется конкуренция крупных сетей

Выручка торговой сети по продаже косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» по РСБУ в 2023 г. увеличилась на 52% до 93,4 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». В компании такую динамику связали с развитием e-commerce (продвижение и продажа товаров через интернет), сообщил «Ведомостям» ее представитель. Если в 2022 г. доля сети на онлайн-рынке парфюмерии и косметики составляла 37%, то в 2023 г. она увеличилась до 50%, уточнил собеседник. Кроме того, у сети за год увеличилось количество магазинов (с 30 до 34).