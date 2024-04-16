В сегменте косметики обостряется конкуренция крупных сетей«Золотое яблоко» подняло выручку в 1,5 раза и почти догнало группу «Л’Этуаль» и «Подружки»
Выручка торговой сети по продаже косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» по РСБУ в 2023 г. увеличилась на 52% до 93,4 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». В компании такую динамику связали с развитием e-commerce (продвижение и продажа товаров через интернет), сообщил «Ведомостям» ее представитель. Если в 2022 г. доля сети на онлайн-рынке парфюмерии и косметики составляла 37%, то в 2023 г. она увеличилась до 50%, уточнил собеседник. Кроме того, у сети за год увеличилось количество магазинов (с 30 до 34).
Лидером сегмента, по данным «Infoline-аналитики», остается «Магнит косметик», которая попадает в более широкую категорию «косметика и дрогери», так как работает также с товарами для личной гигиены и бытовой химией. Выручка «Магнит косметик» в 2023 г. достигла 200,7 млрд руб. без НДС. «Л’Этуаль» с учетом принадлежащей ей сети «Подружка» (ООО «Алькор и Ко» и ООО «Табер трейд»; продают косметику и парфюмерию) суммарно заработала в прошлом году 104,2 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса».