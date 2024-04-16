/ Бизнес

В сегменте косметики обостряется конкуренция крупных сетей

«Золотое яблоко» подняло выручку в 1,5 раза и почти догнало группу «Л’Этуаль» и «Подружки»
Маргарита Соболь
Анастасия Ковалева
Резкий рост продаж косметики фиксируется прежде всего за счет онлайн-каналов/ Владимир Астапкович / РИА Новости

Выручка торговой сети по продаже косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» по РСБУ в 2023 г. увеличилась на 52% до 93,4 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». В компании такую динамику связали с развитием e-commerce (продвижение и продажа товаров через интернет), сообщил «Ведомостям» ее представитель. Если в 2022 г. доля сети на онлайн-рынке парфюмерии и косметики составляла 37%, то в 2023 г. она увеличилась до 50%, уточнил собеседник. Кроме того, у сети за год увеличилось количество магазинов (с 30 до 34).

Лидером сегмента, по данным «Infoline-аналитики», остается «Магнит косметик», которая попадает в более широкую категорию «косметика и дрогери», так как работает также с товарами для личной гигиены и бытовой химией. Выручка «Магнит косметик» в 2023 г. достигла 200,7 млрд руб. без НДС. «Л’Этуаль» с учетом принадлежащей ей сети «Подружка» (ООО «Алькор и Ко» и ООО «Табер трейд»; продают косметику и парфюмерию) суммарно заработала в прошлом году 104,2 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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