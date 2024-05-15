Средняя стоимость флакона духов в России выросла почти на четверть

Средняя стоимость флакона духов в России выросла почти на четвертьМагазины подняли цены из-за высокого спроса, а покупатели предпочитают брать большие объемы
Средняя цена всех видов духов в России в I квартале 2024 г. составила 1830 руб. за флакон. Это следует из отчета Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»), с которым ознакомились «Ведомости».
По данным аналитиков, это на 23% выше аналогичного показателя за IV квартал 2023 г., когда флакон в среднем обходился покупателям в 1483 руб. В сравнении с январем – мартом прошлого года стоимость флакона снизилась на 5%.
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