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Песков рассказал о месседже ПМЭФа в этом году

Ведомости

Месседж 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключается в том, что Россия развивается высокими темпами и готова сотрудничать с заинтересованными странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия – это страна, которая развивается темпами выше среднемировых. Россия констатирует существенное изменение мировых политических и экономических условий. Россия выступает за сотрудничество, за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», – сказал он, отвечая на вопрос о месседже форума, который Москва хотела бы передать вовне.

В этом году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Тема заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста». На полях форума пройдет около 400 мероприятий.

На ПМЭФ прибудут государственные и политические делегации из 45 стран. Общее число иностранных гостей, как ожидается, превысит 17 000 из 136 государств. Из иностранных лидеров примут участие президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва, премьер ЦАР Феликс Молуа, президент Абхазии Аслан Бжания и премьер Южной Осетии Константин Джуссоев.

На форуме также выступит президент России Владимир Путин, предусмотрено его участие в пленарном заседании и международные контакты, заявил 3 июня Песков. Пленарное заседание состоится 7 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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