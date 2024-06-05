Песков рассказал о месседже ПМЭФа в этом году

«Россия – это страна, которая развивается темпами выше среднемировых. Россия констатирует существенное изменение мировых политических и экономических условий. Россия выступает за сотрудничество, за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», – сказал он, отвечая на вопрос о месседже форума, который Москва хотела бы передать вовне.