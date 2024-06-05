Песков рассказал о месседже ПМЭФа в этом году
Месседж 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключается в том, что Россия развивается высокими темпами и готова сотрудничать с заинтересованными странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия – это страна, которая развивается темпами выше среднемировых. Россия констатирует существенное изменение мировых политических и экономических условий. Россия выступает за сотрудничество, за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», – сказал он, отвечая на вопрос о месседже форума, который Москва хотела бы передать вовне.
В этом году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Тема заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста». На полях форума пройдет около 400 мероприятий.
На ПМЭФ прибудут государственные и политические делегации из 45 стран. Общее число иностранных гостей, как ожидается, превысит 17 000 из 136 государств. Из иностранных лидеров примут участие президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва, премьер ЦАР Феликс Молуа, президент Абхазии Аслан Бжания и премьер Южной Осетии Константин Джуссоев.
На форуме также выступит президент России Владимир Путин, предусмотрено его участие в пленарном заседании и международные контакты, заявил 3 июня Песков. Пленарное заседание состоится 7 июня.