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Российские парфюмерные и косметические сети занимают ниши ушедших зарубежных брендов

Сеть Molecule намерена в 2023 году увеличить число магазинов в 2 раза
Маргарита Соболь
vk.com/molecule_project

Сеть парфюмерных бутиков Molecule начала скупать помещения в центре Москвы под открытие новых магазинов, рассказали «Ведомостям» консультанты по недвижимости. К примеру, по словам автора Telegram-канала SavaFM Анны Савенко, компания уже открыла точку на Патриарших прудах (информация о ней есть на официальном сайте сети), а также готовится запустить еще один магазин на месте бывшего помещения люксового часового бренда U-Boat на Петровке.

Molecule также приобрела площади в здании на Неглинной улице, знает партнер Ricci Алексей Сигал. В ноябре 2022 г., как сообщала сама компания, по этому адресу открылся «обновленный бутик». Всего же сеть намерена запустить в этом году 30 новых точек, говорил руководитель по развитию и поиску объектов недвижимости Molecule Сергей Дубровин на одном из мероприятий в декабре 2022 г. Учитывая то, что сейчас на официальном сайте компании есть информация о 30 бутиках, сеть планирует увеличить свой портфель в 2 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных