Российские парфюмерные и косметические сети занимают ниши ушедших зарубежных брендов

Molecule также приобрела площади в здании на Неглинной улице, знает партнер Ricci Алексей Сигал. В ноябре 2022 г., как сообщала сама компания, по этому адресу открылся «обновленный бутик». Всего же сеть намерена запустить в этом году 30 новых точек, говорил руководитель по развитию и поиску объектов недвижимости Molecule Сергей Дубровин на одном из мероприятий в декабре 2022 г. Учитывая то, что сейчас на официальном сайте компании есть информация о 30 бутиках, сеть планирует увеличить свой портфель в 2 раза.