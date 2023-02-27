Российские парфюмерные и косметические сети занимают ниши ушедших зарубежных брендов

Российские парфюмерные и косметические сети занимают ниши ушедших зарубежных брендовСеть Molecule намерена в 2023 году увеличить число магазинов в 2 раза
Сеть парфюмерных бутиков Molecule начала скупать помещения в центре Москвы под открытие новых магазинов, рассказали «Ведомостям» консультанты по недвижимости. К примеру, по словам автора Telegram-канала SavaFM Анны Савенко, компания уже открыла точку на Патриарших прудах (информация о ней есть на официальном сайте сети), а также готовится запустить еще один магазин на месте бывшего помещения люксового часового бренда U-Boat на Петровке.
Molecule также приобрела площади в здании на Неглинной улице, знает партнер Ricci Алексей Сигал. В ноябре 2022 г., как сообщала сама компания, по этому адресу открылся «обновленный бутик». Всего же сеть намерена запустить в этом году 30 новых точек, говорил руководитель по развитию и поиску объектов недвижимости Molecule Сергей Дубровин на одном из мероприятий в декабре 2022 г. Учитывая то, что сейчас на официальном сайте компании есть информация о 30 бутиках, сеть планирует увеличить свой портфель в 2 раза.