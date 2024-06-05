Замминистра здравоохранения: треть россиян могут страдать ожирением

29 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания коллегии Роспотребнадзора по итогам 2023 г. заявила, что первичная заболеваемость ожирением в 2023 г. по сравнению с 2019 г. снизилась более чем на 16%. Позитивное отношение россиян к здоровому питанию в 2023 г. возросло до 79% против 30% в 2021 г.