Замминистра здравоохранения: треть россиян могут страдать ожирением
Число людей с ожирением в мире выросло в три раза за последние 40 лет, определенный вклад в развитие этой патологии внесла пандемия коронавирусной инфекции. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин на сессии «Ожирение – глобальная эпидемия 21 века?» в рамках Петербургского международного экономического форума.
По данным Росстата, которые привел Камкин, наибольший рост заболеваемостью ожирением выражен в группе 15-17 лет.
По данным за 2023 г., количество официально зафиксированных людей с ожирением составляет почти 2,5 млн человек, то есть 2% от населения страны. Однако в реальности их гораздо больше – до трети всего населения, приводит слова замминистра ТАСС.
29 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания коллегии Роспотребнадзора по итогам 2023 г. заявила, что первичная заболеваемость ожирением в 2023 г. по сравнению с 2019 г. снизилась более чем на 16%. Позитивное отношение россиян к здоровому питанию в 2023 г. возросло до 79% против 30% в 2021 г.