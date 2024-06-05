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Замминистра здравоохранения: треть россиян могут страдать ожирением

Ведомости

Число людей с ожирением в мире выросло в три раза за последние 40 лет, определенный вклад в развитие этой патологии внесла пандемия коронавирусной инфекции. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин на сессии «Ожирение – глобальная эпидемия 21 века?» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По данным Росстата, которые привел Камкин, наибольший рост заболеваемостью ожирением выражен в группе 15-17 лет.

По данным за 2023 г., количество официально зафиксированных людей с ожирением составляет почти 2,5 млн человек, то есть 2% от населения страны. Однако в реальности их гораздо больше – до трети всего населения, приводит слова замминистра ТАСС.

29 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания коллегии Роспотребнадзора по итогам 2023 г. заявила, что первичная заболеваемость ожирением в 2023 г. по сравнению с 2019 г. снизилась более чем на 16%. Позитивное отношение россиян к здоровому питанию в 2023 г. возросло до 79% против 30% в 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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