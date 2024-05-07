Поставки российского газа в ЕС по «Турецкому потоку» выросли почти на 40%Этот маршрут становится основным для экспорта в Европу
Россия увеличила поставки газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» в январе – апреле 2024 г. на 38% в годовом выражении, следует из данных европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Всего за четыре месяца в ЕС по этому маршруту было поставлено 5,11 млрд куб. м газа, среднесуточный уровень прокачки за этот период составлял 42,2 млн куб.
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