Как оценивать визит Путина в Китай

Например, в The New York Times приводятся слова эксперта Европейского совета по международным отношениям Алисии Бачульска о том, что главная цель Путина и Си – «дать отпор тому, кого они считают своим экзистенциальным врагом, а именно США и международному порядку». При этом в той же статье Путин называется «незаменимым другом» для Си. Ломанов обращает внимание на статью The Economist, в которой говорится, что «отношения России и Китая имеют пределы».