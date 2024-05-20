Как оценивать визит Путина в Китай

По мнению директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василия Кашина, главный вывод из слов Путина по итогам обсуждения Украины в КНР такой: сейчас активизируются дипломатические усилия всех сторон, а Россия и Китай тесно координируются в этом отношении. «Видимо, с российской точки зрения Китай должен сыграть очень важную роль в разрешении конфликта. Вся история по урегулированию украинского кризиса сейчас входит в решающую стадию. И если антироссийская коалиция проводит саммит в Швейцарии (в июне. – «Ведомости»), то Россия и Китай делают свои шаги. И если Пекин сыграет решающую роль в разрешении украинского конфликта, исход которого на самом деле определит новый миропорядок, то Китай станет одним из главных строителей этой новой системы», – считает он.