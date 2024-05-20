Как оценивать визит Путина в Китай

Как оценивать визит Путина в КитайДемонстративное сближение двух стран происходит накануне саммита в Швейцарии по украинскому кризису
Президент Владимир Путин на минувшей неделе совершил первую зарубежную поездку после вступления в должность в пятый раз – в Китай. В ходе нее он посетил два города – Пекин и Харбин, а помимо официальной части председатель КНР Си Цзиньпин устроил своему гостю и неформальную – чаепитие и прогулку по парку.
Сам Путин на итоговой пресс-конференции с российскими журналистами охарактеризовал ее словами «чисто рабочая поездка», в ходе которой стороны поднимали «очень много тем». И подтвердил, что в узком составе – при участии министра обороны Андрея Белоусова и секретаря Совбеза Сергея Шойгу – в Пекине обсуждался украинский кризис. «Китай искренне стремится к тому, чтобы урегулировать эту проблему, предлагает различные варианты, ведет себя очень гибко и, на мой взгляд, искренне стремится к решению этой проблемы», – сказал Путин. Си раскрыл ему основные тезисы его диалога в ходе недавнего турне во Францию, Сербию и Венгрию и позицию КНР по мирному урегулированию.
По мнению директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василия Кашина, главный вывод из слов Путина по итогам обсуждения Украины в КНР такой: сейчас активизируются дипломатические усилия всех сторон, а Россия и Китай тесно координируются в этом отношении. «Видимо, с российской точки зрения Китай должен сыграть очень важную роль в разрешении конфликта. Вся история по урегулированию украинского кризиса сейчас входит в решающую стадию. И если антироссийская коалиция проводит саммит в Швейцарии (в июне. – «Ведомости»), то Россия и Китай делают свои шаги. И если Пекин сыграет решающую роль в разрешении украинского конфликта, исход которого на самом деле определит новый миропорядок, то Китай станет одним из главных строителей этой новой системы», – считает он.
При этом в совместном заявлении России и Китая об углублении отношений на этот раз появилась формулировка о том, что «для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины». Этого не было год назад во время визита Си в Москву, но она звучала ранее в устной форме китайских дипломатов. Первопричина украинского кризиса с точки зрения Пекина – неучет российских законных интересов в отношении безопасности, говорит Кашин, но при этом Китай не уходит из позиции быть «над схваткой». Под первопричиной конфликта понимается «безудержная экспансия НАТО, которая разрушила баланс безопасности в Европе», соглашается заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов.
Си Цзиньпин напомнил на переговорах, что Россия председательствует в 2024 г. в БРИКС, а Китай скоро станет председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества и обе стороны будут поддерживать друг друга. Более того, как говорил ранее помощник Путина Юрий Ушаков, глава Китая дал свое предварительное согласие на посещение саммита в Казани осенью 2024 г. Прошедший визит был плановым и такие события запоминаются подписанными соглашениями: 16 мая различные ведомства, министерства и компании России и КНР подписали 10 совместных документов, говорит научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. Он добавляет, что теоретически следующим шагом вперед могло бы стать заключение формального союза, но этого не хотят ни в Москве, ни в Пекине.
$240 млрд
составил товарооборот России и Китая по итогам 2023 г.
То, что поездку Путина можно назвать рутинным событием, но при этом практико-ориентированным, согласна и главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. Она обратила внимание, что подписанные документы касаются наращивания российского аграрного экспорта и гуманитарного аспекта сотрудничества.
Планируют страны развивать взаимодействие в Арктике, для этих целей создается подкомиссия в рамках Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, говорит она. Но при этом не было заключено давно ожидающегося соглашения по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», на чем акцентировали внимание ряд западных СМИ, а глава «Газпрома» полетел не в Китай, а в Иран. Но 16 мая вице-премьер Александр Новак сказал о том, что «в ближайшее время все-таки [планируем] закончить рассмотрение и подписать контракт».
Проправительственная китайская газета Global Times привела в своей публикации слова профессора института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдуна о том, что Россия и Китай стоят «спина к спине» и помогают друг другу в условиях турбулентности в мире (впрочем, такая риторика характерна для китайской прессы). Он считает, что страны оказывают друг другу стратегическую поддержку, а не создают альянс, направленный против кого-либо.
Западные СМИ также сделали акцент на показательном символизме, который сопровождал встречу глав государств. За ним, по мнению журналистов, скрываются совпадающие цели двух лидеров.
Например, в The New York Times приводятся слова эксперта Европейского совета по международным отношениям Алисии Бачульска о том, что главная цель Путина и Си – «дать отпор тому, кого они считают своим экзистенциальным врагом, а именно США и международному порядку». При этом в той же статье Путин называется «незаменимым другом» для Си. Ломанов обращает внимание на статью The Economist, в которой говорится, что «отношения России и Китая имеют пределы».
Именно эскалационная динамика со стороны США, выраженная, например, в недавнем развертывании американских ракет средней дальности одновременно на Филиппинах и датском острове Борнхольм, ведет к дальнейшему сближению России и КНР, считает Кашин. На следующем этапе уже встанет вопрос о шагах в сфере ядерного сдерживания: они движутся к принятию концепции, по которой они должны будут обладать потенциалом, сравнимым с общим потенциалом России и Китая. «Это запустит маховик гонки вооружений и приведет к тому, что Москва и Пекин должны будут координироваться и в этой чувствительной сфере», – уверен эксперт.