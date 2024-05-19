Что западные СМИ пишут о визите Владимира Путина в Китай

Что западные СМИ пишут о визите Владимира Путина в КитайНаблюдатели отмечают символизм поездки, призванный подчеркнуть сотрудничество двух стран
Президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай, который проходил 16-17 мая. В ходе своей поездки он встретился с китайскими лидером Си Цзиньпином, посетил Пекин и Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после вступления в должность президента на новый срок. Западные СМИ отмечают во многом символический характер такого визита, призванный подчеркнуть партнерство между двумя странами.
Наблюдатели отмечают, что встреча прошла после поездки Си Цзиньпина в Европу в начале мая, в ходе которого китайский лидер столкнулся с трудными вопросами об экономическом и политическом поведении своей страны.
Симона Маккарти, CNN
«Визит на этой неделе знаменует собой 43-ю встречу лидеров за более чем десятилетие пребывания Си у власти. Си Цзиньпин и Путин, известные своей тесной личной связью, в это время неуклонно расширяли дипломатическую координацию своих стран, а также сотрудничество в области экономики и безопасности, поскольку оба столкнулись с растущими трениями с США и их союзниками.
Несмотря на то что Си стремится восстановить испорченные отношения с Европой и стабилизировать связи своей страны с США, многие полагают, что он не желает жертвовать своим партнерством с Путиным. Китайский лидер считает его незаменимым партнером в изменении мирового порядка, в котором, по их мнению, несправедливо доминируют США».
Сари Архо Хаврен, Al Jazeera
«Мы не должны недооценивать полезность России как друга для Китая и Си Цзиньпина <...>. Россия является ценным партнером в вытеснении США и изменении глобального порядка на благоприятный – как для Китая, так и для России. Россия также рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть КНР, и мы уже видели предположения о сценарии войны в Индо-Тихоокеанском регионе и о том, пойдет ли Россия на помощь и присоединится к Китаю в возможных военных усилиях».
Эми Хокинс, The Guardian
«Это последнее в череде заявлений и сигналов о том, что теплые отношения между двумя странами сильны как никогда. Приветствие на красной дорожке Путина – человека, которого он назвал своим «лучшим другом», – происходит после неожиданного турне по Европе, где китайский лидер столкнулся с трудными вопросами об экономическом и политическом поведении своей страны».
Ричард МакГрегор, The New York Times
«Очень намеренное объятие Си и Путина перед камерами было не просто для того, чтобы подчеркнуть близость политических отношений между двумя странами и их лидерами. Было также легкое презрение в адрес Вашингтона, который оказывает давление на Пекин, чтобы тот отказался от поддержки Москвы. Этого явно не произойдет».
Ху Тианг Бун, Associated Press
«Обе стороны хотят показать, что, несмотря на то, что происходит в мире, несмотря на давление, с которым обе стороны сталкиваются со стороны США, они не собираются в ближайшее время отворачиваться друг от друга».
Бернард Орр, Гай Фолконбридж и Эндрю Осборн, Reuters
«Визит Путина состоялся через несколько недель после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Китай, чтобы выразить обеспокоенность по поводу поддержки Китаем российской армии. <...> Выбрав Китай для своей первой зарубежной поездки с тех пор, как в этом месяце он был приведен к присяге на очередной шестилетний срок, Путин посылает миру сигнал о своих приоритетах и силе личных связей с Си Цзиньпином».
Гарольд Тибо и Бенуа Виткин, Le Monde
«Несмотря на почти рутинный характер встреч президентов России и Китая, которые видятся не менее трех раз в год в многосторонней обстановке, <...> эта поездка имеет некоторые уникальные особенности. Для российской стороны это станет проверкой пределов дружбы, которая была объявлена <...> безграничной».
CBS News
«Встреча в четверг стала еще одним подтверждением дружеских отношений «без ограничений», которые два лидера официально оформили в 2022 г. <...>. С тех пор Россия становится все более экономически зависимой от Китая, поскольку западные санкции ограничивают доступ Москвы к большей части международной торговой системы. Рост торговли Китая с Россией, составивший в прошлом году $240 млрд, помог стране смягчить некоторые из самых серьезных последствий санкций».
Bloomberg
«Путин хочет, чтобы этот визит гарантировал сохранение экономической и дипломатической поддержки, которую оказывает Китай <...>».