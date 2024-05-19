Что западные СМИ пишут о визите Владимира Путина в Китай

«Мы не должны недооценивать полезность России как друга для Китая и Си Цзиньпина <...>. Россия является ценным партнером в вытеснении США и изменении глобального порядка на благоприятный – как для Китая, так и для России. Россия также рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть КНР, и мы уже видели предположения о сценарии войны в Индо-Тихоокеанском регионе и о том, пойдет ли Россия на помощь и присоединится к Китаю в возможных военных усилиях»‎.