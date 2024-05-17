О чем говорил Владимир Путин на встрече с китайскими студентами

Потом пошли вопросы попроще. Президента России спросили о том, что он любит из китайской еды. Тут Путин ответил, что назовет самое популярное блюдо – это утка по-пекински. Он рассказал, что накануне председатель КНР Си Цзиньпин угощал его уткой по-пекински на неформальном ужине, Путин думал съесть кусочек, но съел два. Спросили Путина и о том, как он развил в себе такие «великолепные качества», как настойчивость и дальновидность. Путин ответил, что и «сам не знает, как так получилось». Но, по его словам, ему еще много не хватает и он должен работать над собой. «Потому что когда человек относится к себе критически, тогда он и добивается успехов. И вам того же желаю», – сказал он студенту. Также у президента России студенты поинтересовались, как ему Харбин, на что он ответил, что это «мощный мегаполис мирового масштаба». При этом он извинился перед жителями города за принятые меры безопасности: «Я не виноват, честно могу сказать. Но местные товарищи работают профессионально, жестко. <…> Мы скоро уедем, и ваша жизнь вернется в нормальное русло».