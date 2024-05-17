О чем говорил Владимир Путин на встрече с китайскими студентами

О чем говорил Владимир Путин на встрече с китайскими студентамиПрезидент второй день государственного визита в Китай проводит в Харбине
Второй день государственного визита президента России в Китай проходит в Харбине, куда Владимир Путин прибыл в ночь с 16 на 17 мая. Здесь у него прошла встреча с китайскими и российскими студентами Харбинского политехнического университета.
В своем выступлении Путин напомнил, что Харбинский политехнический университет создавался как русско-китайский техникум для подготовки рабочих для железных дорог. Нынешний университет сотрудничает с российскими научными организациями и вузами – с РАН, МГУ, МАИ, ДВФУ, отметил президент. По его словам, на базе Харбинского политеха совместно с МФТИ им. Баумана действует инженерный институт, студенты которого часть обучения проходят в России, часть – в Китае. Планируется открыть в Харбинском политехе совместный центр с Санкт-Петербургским государственным университетом, отметил Путин. Он напомнил, что сам учился в СПбГУ и «был помощником ректора». Сейчас в России учатся 50 000 китайских студентов, а 16 000 россиян – в Китае, хотя их число из-за пандемии снизилось, отметил Путин.
Первый вопрос российскому президенту ректор университета предложил задать одной из китайских студенток, которая поинтересовалась, как молодежь может принять участие в укреплении сотрудничества между странами и как реагировать на вызовы. Президент России на это ответил: «Чтобы добиться результата в любом виде деятельности, нужно любить то, чем вы занимаетесь». По его мнению, в этом случае все время будут находиться нужные решения. Еще одно важное обстоятельство – это умение работать в команде. Поэтому объединение международных усилий, умение работать в международных командах увеличивает шансы на успех, сказал Путин.
После этого президент России решил сам выбирать студентов, которые могли бы задать вопросы: «Я не интернет, на каждый ваш вопрос не отвечу. Но попробую сформулировать свое мнение по тем темам, которые вас волнуют». Первый студент начал: «Я Чубаревич Владимир Владимирович». «Какое совпадение», – хмыкнул президент. Студент Владимир Владимирович интересовался, где молодым людям лучше получать образование – в Китае или в России. Президент же Владимир Владимирович сказал, что «неважно, где получать образование, главное, чтобы оно было качественным». По его словам, сейчас образование должно быть гибким, чтобы молодые люди имели возможность выбирать перспективные направления развития.
Следующее слово передали китайскому студенту. «Подождите, я еще не освоил китайский язык», – сказал Путин, надевая наушник с синхронным переводом. Спросил же студент, как на Путина влияло искусство, причем он напомнил, что президент России когда-то играл на рояле на форуме «Один пояс – один путь».
Сразу несколько студентов почти одинаково сформулировали Путину вопросы об обмене между странами в гуманитарной и образовательной сфере. Поэтому вопрос о том, может ли быть какое-то взаимодействие между Россией и Китаем с учетом того, что Россия развивает Дальний Восток, а Китай – северо-восток своей страны. Путин поблагодарил за этот вопрос, сказав, что, действительно, Россия вкладывает большие усилия в развитие Дальнего Востока, в частности, создает там преференциальные режимы для бизнеса. Доказательством же развития региона он назвал то, что инвестиций туда в три раза больше, чем в других федеральных округах. Китай же развивает северо-восток страны, отметил Путин. По его словам, двум странам нужно использовать опыт друг друга, чтобы создавать наилучшие условия для развития этих регионов.
Спрашивали Путина и про космическое сотрудничество. Путин поздравил руководство КНР и Коммунистической партии Китая с тем, что было сделано в этой сфере. «Также, как сам космос, здесь возможности безграничны для сотрудничества», – сказал он. Путин отметил также, что сотрудничество в сфере авиации между Россией и Китаем развивается не так быстро, как он хотел бы. В частности, он упомянул создание широкофюзеляжного самолета.
Далее Путин напомнил, что США недавно ввели санкции на китайские электромобили, а Россия столкнулась с ограничениями в сфере авиации. По его словам, со стороны США это недобросовестная конкуренция. Не очень хорошо, что Россия с таким столкнулась, но это побуждает к более интенсивной работе в сфере авиации, сказал Путин.
Потом пошли вопросы попроще. Президента России спросили о том, что он любит из китайской еды. Тут Путин ответил, что назовет самое популярное блюдо – это утка по-пекински. Он рассказал, что накануне председатель КНР Си Цзиньпин угощал его уткой по-пекински на неформальном ужине, Путин думал съесть кусочек, но съел два. Спросили Путина и о том, как он развил в себе такие «великолепные качества», как настойчивость и дальновидность. Путин ответил, что и «сам не знает, как так получилось». Но, по его словам, ему еще много не хватает и он должен работать над собой. «Потому что когда человек относится к себе критически, тогда он и добивается успехов. И вам того же желаю», – сказал он студенту. Также у президента России студенты поинтересовались, как ему Харбин, на что он ответил, что это «мощный мегаполис мирового масштаба». При этом он извинился перед жителями города за принятые меры безопасности: «Я не виноват, честно могу сказать. Но местные товарищи работают профессионально, жестко. <…> Мы скоро уедем, и ваша жизнь вернется в нормальное русло».
О Харбинском политехническом университете
После революции 1917 г. в России была нехватка ресурсов для обслуживания Китайско-Восточной железной дороги, поэтому в 1920 г. было принято решение об учреждении русско-китайского техникума. Обучение там велось на русском языке. В середине 1920-х гг. техникум был переименован в Русско-китайский политехнический институт, а затем в Харбинский политехнический институт. После образования КНР университет перешел под управление китайскими властями.
Сейчас в университете учатся более 58 000 студентов. С мая 2020 г. вуз находится под санкциями США по причине «приобретения и попытки приобретения товаров, произведенных в США, для поддержки программ, связанных с Народно-освободительной армией Китая». Университет сотрудничает с российскими вузами, в том числе с Санкт-Петербургским государственным университетом, причем в Харбине сейчас строится совместный кампус двух университетов.
Начался же день в Харбине у российского президента с возложения на площади Хунбо венка к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая. Кроме того, президент принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и 4-го Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Он также осмотрел экспозицию на ЭКСПО. В выставке принимают участие более 1400 компаний из Китая. Из российских компаний в ней участвуют «Ростех», Росатом», «Русал», ГК «Дело», Альфа-банк и др. Также в ЭКСПО участвуют российские регионы – кроме дальневосточных это Москва, Татарстан, Тульская, Свердловская, Челябинская и другие области. Президент на выставке сказал, что сейчас, по сути, можно говорить о создании промышленно-производственной кооперации между двумя странами. Россия поддерживает настрой на локализацию производства в РФ и готова предоставлять льготы инвесторам. Также президент на ЭКСПО пообщался с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, а после выставки посетил православный храм Покрова Пресвятой Богородицы, которому подарил икону Спаса Нерукотворного.
В Харбин Путин прибыл из Пекина. В первый день визита были российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина с членами делегаций двух стран, открытие Года культуры России и Китая в пекинском Большом театре. Завершался его день 16 мая неформальной встречей с Си в его резиденции. На части этой встрече к Путину с российской стороны присоединились его помощник Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Неформальная встреча длилась около четырех часов.