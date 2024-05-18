Ушаков словами «химия упрочилась» прокомментировал переговоры Путина и Си

16 и 17 мая Путин находился в Китае с государственным визитом – первым после пятого вступления в должность. 16 мая Путин и Си Цзиньпин около восьми вечера по пекинскому времени (15.00 мск) начали неформальное общение в правительственной резиденции «Чжуннаньхай», которое продлилось практически до полуночи по местному времени (19.00 мск). Встреча прошла без присутствия СМИ.