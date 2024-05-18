Ушаков словами «химия упрочилась» прокомментировал переговоры Путина и Си
Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли очень успешно, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
По словам помощника президента, российский и китайский лидеры пришли на переговоры с хорошим настроением и провели их при благожелательной атмосфере.
«То есть химия упрочилась», – констатировал Ушаков.
16 и 17 мая Путин находился в Китае с государственным визитом – первым после пятого вступления в должность. 16 мая Путин и Си Цзиньпин около восьми вечера по пекинскому времени (15.00 мск) начали неформальное общение в правительственной резиденции «Чжуннаньхай», которое продлилось практически до полуночи по местному времени (19.00 мск). Встреча прошла без присутствия СМИ.
По итогам переговоров президент подписал с Си Цзиньпином совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а российская и китайская делегации – 10 совместных документов. В ходе общения российского президента с председателем КНР поднимались вопросы конфликта на Украине, в том числе создание Россией санитарной зоны, а также олимпийского перемирия, санкций, назначения нового министра обороны РФ.