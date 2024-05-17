О чем договорились Путин и Си

Касательно украинского кризиса важно понимать, что Китай по-прежнему выступает за его мирное разрешение. Например, после недавней встречи Си с президентом Франции Эммануэлем Макроном лидер КНР призвал Украину и Россию «возобновить» мирные переговоры и найти «политическое разрешение конфликта». Китай никогда не говорил, что эту проблему нужно решать на поле боя, где какая-либо «хорошая сторона» должна победить. В заявление Си и Путина тоже включена вполне характерная для КНР формулировка о необходимости «придерживаться принципа неделимости безопасности, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности». А то, что сейчас включены слова о необходимости «устранить первопричины» украинского кризиса, свидетельствует о том, что планка повышается с обеих его сторон. Под первопричиной конфликта понимается безудержная экспансия НАТО, которая разрушила баланс безопасности в Европе. В Китае говорили это и раньше, но сейчас это сформулировано четче, и выведенные формулировки – общий знаменатель России и Китая. Это нельзя считать сенсацией. Но раньше Китай на протяжении нескольких десятилетий благополучно развивался, делая вид, что вокруг него ничего не происходит. А сейчас давление Запада становится настолько сильным, что делать вид, что ничего не происходит, уже просто нельзя».