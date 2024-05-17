О чем договорились Путин и Си

О чем договорились Путин и СиЭксперты по просьбе «Ведомостей» оценили цели и итоги визита президента России в Китай
Президент России Владимир Путин 17 мая завершает свой двухдневный визит в Китай – первый после пятого вступления в должность. Накануне он подписал с председателем КНР Си Цзиньпином совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а российская и китайская делегации – 10 совместных документов. «Ведомости» опросили экспертов о том, какие основные выводы можно сделать по итогам поездки.
Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин:
«Тематика украинского кризиса широчайшим образом затрагивалась в Китае. Это следует из того, как много места Путин уделил этой теме на итоговой пресс-конференции. Главный вывод такой: сейчас активизируются дипломатические усилия всех сторон по украинскому кризису, а Россия и Китай довольно тесно координируются в этом отношении. И, видимо, с российской точки зрения Китай должен сыграть очень важную роль в разрешении конфликта. Первопричина украинского кризиса с точки зрения Пекина – неучет российских законных интересов в отношении безопасности. При этом Китай не уходит из позиции быть “над схваткой”.
Вся история по урегулированию украинского кризиса сейчас входит в решающую стадию. Еще в 2023 г., когда специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй проводил свое первое миротворческое турне, мало кто понимал, зачем это вообще нужно. А это была лишь подготовка к тому, что происходит сейчас: антироссийская коалиция проводит саммит в Швейцарии, а Россия и Китай делают свои шаги. И если Пекин сыграет решающую роль в разрешении украинского конфликта, исход которого на самом деле определит новый миропорядок и определит политику на десятилетия вперед, то Китай станет одним из главных строителей этой новой системы. КНР явно нацелена на это, и для Москвы выгодно, чтобы Китай сыграл такую роль.
Эскалационная динамика со стороны США, выраженная в недавнем развертывании американских ракет средней дальности одновременно на Филиппинах и датском острове Борнхольм, ведет лишь к дальнейшему сближению России и КНР. Это длительный процесс, и на следующем этапе уже встанет вопрос о шагах США в сфере ядерного сдерживания: они движутся к тому, чтобы принять концепцию, где они должны будут обладать потенциалом, сравнимым с общим потенциалом России и Китая. Это запустит маховик гонки вооружений и приведет к тому, что Москва и Пекин должны будут координироваться и в этой чувствительной сфере».
Научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин:
«То, что в совместном заявлении России и Китая довольно часто упоминается в негативном контексте политика США, вполне естественно. Их политика считается Пекином и Москвой одной из важнейших международных проблем. Но основным моментом в нынешнем визите Путина было именно развитие двусторонних отношений России и КНР. Это происходит очень быстро и успешно – как в области безопасности, так и в торгово-экономическом отношении. При этом сам визит можно считать плановым, и такие события запоминаются подписанными соглашениями: 16 мая различные ведомства, министерства и компании России и КНР подписали 10 совместных документов. Именно в этом и состоит углубление взаимоотношений стратегического взаимодействия.
При столь высоком развитии отношений стран уже невозможно подписать только один какой-то документ, который будет означать качественный шаг вперед. В этом плане теоретически следующим шагом могло бы стать заключение формального союза, но этого не хотят ни в Москве, ни в Пекине. А вот рост торговли между ними весьма значительный – в 2023 г. он составил $240 млрд и будет, вероятнее всего, еще больше в 2024 г., как и фиксируется рост инвестиционных проектов».
Заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов:
«Претензии насчет американского «двойного сдерживания» звучали и раньше от представителей КНР и России, но в устной форме. В нынешнем тексте совместного заявления более подробно, чем во время визита Си Цзиньпина в Москву в 2023 г., представлена позиция двух стран в отношении украинского кризиса. Много сказано и про экономическое сотрудничество, взаимодействие в Арктике [Будет создана подкомиссия по развитию Северного морского пути в рамках Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.].
В рамках взаимной поддержки Россия и Китай упоминают и, например, озабоченность последствиями для стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) реализации проекта AUKUS (США – Великобритания – Австралия), а также планы по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования в АТР и Европе. Последнее стало куда более реальным фактором за последний год. России и Китаю представляют угрозу создание в АТР закрытых объединений и блоковых структур, «индо-тихоокеанская» стратегия США, социально-экономические проблемы Афганистана, которые оставили после себя американцы, и т. п. Есть набор проблем, который волнуют Россию, есть – который волнует Китай, и теперь все просто сведено в единый документ.
При этом Россия и Китай продолжают подчеркивать, что их политика не направлена против стран, в отличие от американской. В Пекине считают, что Запад остался мозгами в XX в., он никак не может избавиться от менталитета холодной войны и блоковой политики. И в чем-то китайцы правы, если сегодня посмотреть комментарии консервативных западных СМИ вроде The Economist. Там прямо говорят, что главное преимущество США над Китаем – наличие сплоченного блока, а автократы уважают только силу. На самом деле это классическая ловушка безопасности – эти «автократы» не будут в ответ просто сидеть и бояться, и таким образом лишь раскручивается маховик недоверия. Это демонстрирует на Западе полное отсутствие видения стратегической перспективы. И непонимание, что политика угроз ведет лишь к усилению напряженности, где никто не готов отступать.
Касательно украинского кризиса важно понимать, что Китай по-прежнему выступает за его мирное разрешение. Например, после недавней встречи Си с президентом Франции Эммануэлем Макроном лидер КНР призвал Украину и Россию «возобновить» мирные переговоры и найти «политическое разрешение конфликта». Китай никогда не говорил, что эту проблему нужно решать на поле боя, где какая-либо «хорошая сторона» должна победить. В заявление Си и Путина тоже включена вполне характерная для КНР формулировка о необходимости «придерживаться принципа неделимости безопасности, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности». А то, что сейчас включены слова о необходимости «устранить первопричины» украинского кризиса, свидетельствует о том, что планка повышается с обеих его сторон. Под первопричиной конфликта понимается безудержная экспансия НАТО, которая разрушила баланс безопасности в Европе. В Китае говорили это и раньше, но сейчас это сформулировано четче, и выведенные формулировки – общий знаменатель России и Китая. Это нельзя считать сенсацией. Но раньше Китай на протяжении нескольких десятилетий благополучно развивался, делая вид, что вокруг него ничего не происходит. А сейчас давление Запада становится настолько сильным, что делать вид, что ничего не происходит, уже просто нельзя».
Главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина:
«Вполне закономерно, что первый зарубежный визит Путина после переизбрания состоялся в Китай. С одной стороны, его можно назвать даже рутинным, но с другой он оказался очень практико-ориентированным. На уровне риторики было меньше громких политических заявлений, стороны старались не делать акцент на геополитической повестке, а вместо этого пытались выявить пути для придания динамики торгово-экономическим и инвестиционным отношениям. Российское руководство подчеркивало, что приоритетом визита было именно торгово-инвестиционное сотрудничество и его стимулирование. И это действительно так, если смотреть на подписанные делегациями документы в Пекине – там, например, речь идет о наращивании российского аграрного экспорта в Китай либо о гуманитарном аспекте сотрудничества.
Если же рассматривать основное совместное заявление России и Китая, то оно традиционно суммирует общность взглядов сторон на геополитическую ситуацию в мире, вопросы глобальной и региональной безопасности. Здесь обращает внимание на себя то, что уделено внимание беспокоящей КНР проблематике создания «квази-НАТО» в АТР, которые создаются по инициативе США, – например, тот же AUKUS. А под первопричиной украинского кризиса стороны понимают расширение НАТО в Европе».