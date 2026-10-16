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Главная / Общество /

ВСУ ночью пытались ударить по тепловой инфраструктуре Владимира

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Во Владимире минувшей ночью была отражена попытка атаки украинских беспилотников на объекты тепловой инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По его словам, атаки БПЛА были перехвачены в разных районах региона.

Авдеев уточнил, что сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. При этом имеются данные о незначительных повреждениях.

11 октября Владимирская область подверглась атаке дронов, в результате которой пострадал дата-центр «Яндекса», его работа была полностью остановлена. Повреждение серверной привело к сбоям в работе ряда российских сервисов. Позже губернатор сообщил о восстановлении отопления и подачи горячей воды в регионе. При этом из-за повреждения электросетей без электричества оставались порядка 1600 абонентов во Владимире и Собинском округе. 

За день 15 октября силы ПВО ликвидировали 80 дронов ВСУ над Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 57 беспилотников, летевших на столицу. 

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