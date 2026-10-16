ВСУ ночью пытались ударить по тепловой инфраструктуре Владимира
Во Владимире минувшей ночью была отражена попытка атаки украинских беспилотников на объекты тепловой инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
По его словам, атаки БПЛА были перехвачены в разных районах региона.
Авдеев уточнил, что сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. При этом имеются данные о незначительных повреждениях.
11 октября Владимирская область подверглась атаке дронов, в результате которой пострадал дата-центр «Яндекса», его работа была полностью остановлена. Повреждение серверной привело к сбоям в работе ряда российских сервисов. Позже губернатор сообщил о восстановлении отопления и подачи горячей воды в регионе. При этом из-за повреждения электросетей без электричества оставались порядка 1600 абонентов во Владимире и Собинском округе.
За день 15 октября силы ПВО ликвидировали 80 дронов ВСУ над Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 57 беспилотников, летевших на столицу.