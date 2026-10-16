ВСУ ночью пытались ударить по тепловой инфраструктуре Владимира

11 октября Владимирская область подверглась атаке дронов, в результате которой пострадал дата-центр «Яндекса», его работа была полностью остановлена. Повреждение серверной привело к сбоям в работе ряда российских сервисов. Позже губернатор сообщил о восстановлении отопления и подачи горячей воды в регионе. При этом из-за повреждения электросетей без электричества оставались порядка 1600 абонентов во Владимире и Собинском округе.