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Путин поздравил с переизбранием президента Нового банка развития Дилму Роуссефф

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В начале встречи глава государства поздравил Роуссефф с переизбранием на должность руководителя Нового банка развития.

«Это говорит о том, что все участники банка высоко оценивают вашу работу. И действительно: за последнее время НБР одобрено и профинансировано примерно 120 проектов на $39 млрд», – сказал президент РФ.

По словам Путина, есть вопросы, требующие особого внимания, включая расширение возможностей расчетов в национальных валютах и развитие цифровой платформы для расчетов и инвестиций. По его словам, эта тема уже обсуждалась на последнем саммите лидеров БРИКС.

«Знаю, что вы поддерживаете эти начинания, и очень рассчитываю на совместную работу по этим направлениям», – добавил президент.

Роуссефф в Петербурге принимает участие в работе ПМЭФ-2025. Форум проходит с 18 по 21 июня, его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Мероприятие собрало представителей 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества.

Путин до этого заявлял, что ПМЭФ становится все более значимой площадкой как для России, так и для зарубежных партнеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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