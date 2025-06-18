Путин поздравил с переизбранием президента Нового банка развития Дилму Роуссефф
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В начале встречи глава государства поздравил Роуссефф с переизбранием на должность руководителя Нового банка развития.
«Это говорит о том, что все участники банка высоко оценивают вашу работу. И действительно: за последнее время НБР одобрено и профинансировано примерно 120 проектов на $39 млрд», – сказал президент РФ.
По словам Путина, есть вопросы, требующие особого внимания, включая расширение возможностей расчетов в национальных валютах и развитие цифровой платформы для расчетов и инвестиций. По его словам, эта тема уже обсуждалась на последнем саммите лидеров БРИКС.
«Знаю, что вы поддерживаете эти начинания, и очень рассчитываю на совместную работу по этим направлениям», – добавил президент.
Роуссефф в Петербурге принимает участие в работе ПМЭФ-2025. Форум проходит с 18 по 21 июня, его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Мероприятие собрало представителей 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества.