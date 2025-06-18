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Путин: ПМЭФ становится все значимее и для России, и для зарубежных партнеров

Президент провел совещание по экономическим вопросам
Ведомости

Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам в Санкт-Петербурге. Он заявил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) становится все значимее как для России, так и для зарубежных партнеров.

В рамках совещания Путин отметил, что главная задача властей РФ сейчас – повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и др., сообщает Кремль. По мнению президента, для максимальной эффективности такой работы необходимо постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы и обстановку на мировых рынках.

В связи с этим он предложил провести обсуждение возможных действий правительства о возможных законодательных новациях, чтобы дополнить усилия по развитию экономики и социальной сферы России.

ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в форуме подтвердили представители 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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