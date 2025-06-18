Путин: ПМЭФ становится все значимее и для России, и для зарубежных партнеров

Путин: ПМЭФ становится все значимее и для России, и для зарубежных партнеровПрезидент провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам в Санкт-Петербурге. Он заявил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) становится все значимее как для России, так и для зарубежных партнеров.
В рамках совещания Путин отметил, что главная задача властей РФ сейчас – повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и др., сообщает Кремль. По мнению президента, для максимальной эффективности такой работы необходимо постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы и обстановку на мировых рынках.
В связи с этим он предложил провести обсуждение возможных действий правительства о возможных законодательных новациях, чтобы дополнить усилия по развитию экономики и социальной сферы России.
ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в форуме подтвердили представители 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества.