Путин: ПМЭФ становится все значимее и для России, и для зарубежных партнеров

В рамках совещания Путин отметил, что главная задача властей РФ сейчас – повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и др., сообщает Кремль. По мнению президента, для максимальной эффективности такой работы необходимо постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы и обстановку на мировых рынках.