Русофобия: болезнь, которой 200 лет

Русофобия: болезнь, которой 200 летАнтироссийские настроения имеют очень давнюю историю и глубокие корни
Когда в 2022 г. мне на глаза впервые попалось слово «русофобия», я было подумала, что это, наверное, какое-то новое понятие, что-то вроде исламофобии. Однако вскоре, уже когда я сама стала подвергаться ожесточенным нападкам просто за то, что с мая 2020 г. сотрудничаю с российскими университетами и пишу комментарии для канала RT, я задумалась об истоках той лютой ненависти и страха, той какой-то совершенно иррациональной и, я бы даже сказала, болезненной одержимости, с которой многие европейцы относятся к России. И одновременно с этим в самой России меня не перестают удивлять те иллюзорно-романтические представления, которые сложились у многих россиян в отношении «прекрасной» Европы.
Довольно скоро я пришла к выводу, что истоки всего этого нужно искать не в 2022 или 2014 гг. и даже не в 1917 г. Отмена всего русского и российского, начиная с русской культуры и заканчивая российской наукой и российскими товарами, была осуществлена настолько стремительно и масштабно, что недолгую эпоху сотрудничества России с Западом, как это было в случае, например, с Германией или Великобританией, следует рассматривать скорее в качестве аномалии. Похоже, что в этом случае экономические соображения ненадолго перевесили ставшие уже привычными чувства страха и ненависти, которые ассоциировались у Запада с Россией. При этом все эти антироссийские настроения имеют очень давнюю историю и глубокие корни.