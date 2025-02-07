Русофобия: болезнь, которой 200 лет

Когда в 2022 г. мне на глаза впервые попалось слово «русофобия», я было подумала, что это, наверное, какое-то новое понятие, что-то вроде исламофобии. Однако вскоре, уже когда я сама стала подвергаться ожесточенным нападкам просто за то, что с мая 2020 г. сотрудничаю с российскими университетами и пишу комментарии для канала RT, я задумалась об истоках той лютой ненависти и страха, той какой-то совершенно иррациональной и, я бы даже сказала, болезненной одержимости, с которой многие европейцы относятся к России. И одновременно с этим в самой России меня не перестают удивлять те иллюзорно-романтические представления, которые сложились у многих россиян в отношении «прекрасной» Европы.