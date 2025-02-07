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Русофобия: болезнь, которой 200 лет

Антироссийские настроения имеют очень давнюю историю и глубокие корни
Карин Кнайсль , руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ

Когда в 2022 г. мне на глаза впервые попалось слово «русофобия», я было подумала, что это, наверное, какое-то новое понятие, что-то вроде исламофобии. Однако вскоре, уже когда я сама стала подвергаться ожесточенным нападкам просто за то, что с мая 2020 г. сотрудничаю с российскими университетами и пишу комментарии для канала RT, я задумалась об истоках той лютой ненависти и страха, той какой-то совершенно иррациональной и, я бы даже сказала, болезненной одержимости, с которой многие европейцы относятся к России. И одновременно с этим в самой России меня не перестают удивлять те иллюзорно-романтические представления, которые сложились у многих россиян в отношении «прекрасной» Европы.

Довольно скоро я пришла к выводу, что истоки всего этого нужно искать не в 2022 или 2014 гг. и даже не в 1917 г. Отмена всего русского и российского, начиная с русской культуры и заканчивая российской наукой и российскими товарами, была осуществлена настолько стремительно и масштабно, что недолгую эпоху сотрудничества России с Западом, как это было в случае, например, с Германией или Великобританией, следует рассматривать скорее в качестве аномалии. Похоже, что в этом случае экономические соображения ненадолго перевесили ставшие уже привычными чувства страха и ненависти, которые ассоциировались у Запада с Россией. При этом все эти антироссийские настроения имеют очень давнюю историю и глубокие корни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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