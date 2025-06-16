В Кремле указали на консолидацию общества в Иране на фоне израильских атак
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о консолидации иранского общества на фоне ударов Израиля. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, допустившего возможность смены власти в Иране.
До этого в интервью Fox News Нетаньяху выразил мнение, что результатом военной кампании Израиля может стать смена режима в Тегеране. Представитель Кремля рассказал, что это заявление власти видели и слышали. Песков напомнил, что Россия осуждает те действия, которые привели к такой опасной эскалации напряженности в регионе.
«Мы также констатируем существенную консолидацию общества в Иране на фоне тех бомбежек, которые сейчас осуществляет израильская сторона. Вот что я могу сказать», – пояснил Песков.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 13 июня. Израиль нанес удары по ядерной инфраструктуре и военным объектам в Иране. В ответ Тегеран выпустил сотни баллистических ракет по территории Израиля. Обе стороны сообщают о погибших и пострадавших.
16 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов к соглашению с США, исключающему наличие ядерного оружия, но сохраняющему гарантии на использование мирного атома.