В Кремле указали на консолидацию общества в Иране на фоне израильских атак

До этого в интервью Fox News Нетаньяху выразил мнение, что результатом военной кампании Израиля может стать смена режима в Тегеране. Представитель Кремля рассказал, что это заявление власти видели и слышали. Песков напомнил, что Россия осуждает те действия, которые привели к такой опасной эскалации напряженности в регионе.