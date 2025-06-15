Что известно о последствиях взаимных атак Ирана и Израиля

Иран и Израиль третий день обмениваются ударами после начала операции еврейского государства «Восстающий лев», целью которой стали ядерные объекты и места дислокации высокопоставленных иранских военных. Армия Израиля в ночь на 15 июня сообщила, что завершила серию ударов в Тегеране по объектам инфраструктуры ядерного оружейного проекта и топливным танкерам. Иран тем временем нанес массированный ракетный удар по Хайфе гиперзвуковыми ракетами, а хуситы в поддержку Ирана запустили ракеты по Тель-Авиву.