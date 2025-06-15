Что известно о последствиях взаимных атак Ирана и Израиля

Что известно о последствиях взаимных атак Ирана и ИзраиляВ Израиле сообщили о 10 погибших, пропавшими числятся более 30 человек
Иран и Израиль третий день обмениваются ударами после начала операции еврейского государства «Восстающий лев», целью которой стали ядерные объекты и места дислокации высокопоставленных иранских военных. Армия Израиля в ночь на 15 июня сообщила, что завершила серию ударов в Тегеране по объектам инфраструктуры ядерного оружейного проекта и топливным танкерам. Иран тем временем нанес массированный ракетный удар по Хайфе гиперзвуковыми ракетами, а хуситы в поддержку Ирана запустили ракеты по Тель-Авиву.
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Вечером 14 июня иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал новую волну ракетных и беспилотных атак против Израиля: удары наносятся по местам производства топлива для истребителей в Израиле и поставок энергии. Бригадный генерал Али Мохаммад Наини заявил, что республика продолжит операции с «еще большей силой и масштабом», если Израиль не остановит агрессию.
Число погибших в Израиле в результате ночных ударов возросло до 10. Жертвы были найдены после атак Ирана по зданиям в городах Бат-Ям и Тамра.
По данным Ассоциации за гражданские права в Израиле, во многих палестино-израильских городах на севере страны «не хватает общественных убежищ, охраняемых территорий и приютов в учебных заведениях». Четверо из 10 погибших в Израиле обнаружены в одном из таких городов – Тамре.
Институт имени Вейцмана в Реховоте в Центральном Израиле пострадал в результате иранской атаки, сообщается о нескольких ударах по зданиям на территории кампуса.
Ночью в Иране были обнаружены и поражены ракетные пусковые установки, утром ВВС Израиля завершили дополнительную серию ударов по объектам инфраструктуры хранения и запуска ракет на западе республики, сообщает ЦАХАЛ.