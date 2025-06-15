Хуситы ударили по Израилю в поддержку Ирана

Иран ночью нанес массированный ракетный удар по Израилю гиперзвуковыми ракетами. СМИ сообщили о 10 погибших в результате атаки. Армия Израиля, в свою очередь, заявила 15 июня, что завершила серию ударов по объектам инфраструктуры иранского ядерного оружейного проекта и топливным танкерам. Среди целей были штаб-квартиры минобороны Ирана и ядерного проекта Организации оборонительных инноваций и исследований (SPND).