Хуситы ударили по Израилю в поддержку Ирана
Ракетные силы йеменских вооруженных сил атаковали израильские цели в районе Тель-Авива Яффо. Об этом сообщил официальный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.
Атаки хуситы провели с использованием гиперзвуковых баллистических ракет «Палестина-2» в течение последних суток.
Операция была скоординирована с ударами, проведенными иранской армией против Израиля. Сариа подчеркнул, что йеменские вооруженные силы поддерживают «Иран, его народ, армию и руководство» в противостоянии «агрессии» со стороны Израиля.
«Операции успешно достигли своих целей», – заявил Сариа.
Иран ночью нанес массированный ракетный удар по Израилю гиперзвуковыми ракетами. СМИ сообщили о 10 погибших в результате атаки. Армия Израиля, в свою очередь, заявила 15 июня, что завершила серию ударов по объектам инфраструктуры иранского ядерного оружейного проекта и топливным танкерам. Среди целей были штаб-квартиры минобороны Ирана и ядерного проекта Организации оборонительных инноваций и исследований (SPND).