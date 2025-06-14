Удары между Израилем и Ираном: что известно об эскалации на Ближнем Востоке

На этом фоне иранская сторона объявила о захвате израильского пилота. Кроме того, агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что Иран готов нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке. Агентство Mehr также передало, что в случае вмешательства США, Великобритании или Франции, под угрозу могут попасть их военные объекты и корабли в Персидском заливе и Красном море. Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари также заявил, что Ираном рассматривается вопрос закрытия Ормузского пролива, по которому суда поставляют нефть на мировые рынки.