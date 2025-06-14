Удары между Израилем и Ираном: что известно об эскалации на Ближнем Востоке

Удары между Израилем и Ираном: что известно об эскалации на Ближнем ВостокеИран пригрозил ударами по базам США и союзников после атак Израиля
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, которую назвали «Восстающий лев». Удары наносились по ядерным и военным объектам, а также местам дислокации высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, свыше 320 получили ранения.
Вечером 13 июня иранский Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответных действий против Израиля. Иран провел ракетную атаку в три этапа. По данным Израиля, первые два залпа включали менее 100 ракет, часть из которых достигла целей, в том числе в Тель-Авиве. В ходе третьей волны в течение часа были выпущены десятки ракет, некоторые из них перехвачены. Военную операцию по нанесению ответного удара по Израилю в Иране назвали «Правдивое обещание – 3».
Военные действия продолжаются и 14 июня. «Ведомости» собрали краткую сводку прошедших событий, развернувшихся между Израилем и Ираном.
В ночь на 14 июня Иран нанес массированный удар по территории Израиля, применив ракеты и беспилотники. Командующий округом Тель-Авива сообщил, что атака нанесла значительный материальный ущерб, число пострадавших – более 60 человек.
В рамках первого этапа военной операции израильские силы нанесли удары по ключевым объектам Ирана, в результате чего, по заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы девять ведущих ученых и экспертов, вовлеченных в разработку иранской ядерной программы.
Израиль также нанес удар по городу Шахид Чамран на юго-западе Ирана. Там обрушилось здание, что привело к гибели 60 человек, включая 20 детей, по данным иранского государственного телевидения.
Параллельно с этим, советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил о расширении операции. Израильские силы наносят удары по пусковым установкам баллистических ракет, военным базам и объектам стратегической инфраструктуры. Израиль заявил также о ликвидации более 20 командиров КСИР, включая высокопоставленных руководителей разведки и ракетных войск.
На этом фоне иранская сторона объявила о захвате израильского пилота. Кроме того, агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что Иран готов нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке. Агентство Mehr также передало, что в случае вмешательства США, Великобритании или Франции, под угрозу могут попасть их военные объекты и корабли в Персидском заливе и Красном море. Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари также заявил, что Ираном рассматривается вопрос закрытия Ормузского пролива, по которому суда поставляют нефть на мировые рынки.
Ближе к вечеру стало известно, что в результате иранского удара по Тель-Авиву были ранены консул Хорватии в Израиле и его супруга. Информацию подтвердил министр иностранных дел Хорватии Гордан Радман.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Эрдоган заявил, что Израиль представляет главную угрозу для стабильности на Ближнем Востоке.
Израильский беспилотник вечером врезался в один из объектов газового месторождения «Южный Парс», вызвав мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе «Фаджр Джем». По данным международного информационного агентства Tasnim, удар пришелся по береговой части комплекса, в результате чего на территории завода вспыхнул пожар.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп 14 июня в телефонном разговоре обсудили эскалацию. Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьезную обеспокоенность риском дальнейшей эскалации конфликта. Российский президент заявил о готовности России осуществить посреднические усилия.