Fars: Иран планирует атаковать базы США на Ближнем Востоке

13 июня Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответных действий против Израиля, который начал операцию «Восстающий лев». Удары наносились по ядерным и военным объектам Ирана, а также местам дислокации высокопоставленных военных. В результате погибли несколько иранских военачальников и ученых-ядерщиков, уничтожен аэропорт в Тебризе, а также иранский завод по производству ракет. ВС Израиля также ударили по нескольким иранским ядерным комплексам.