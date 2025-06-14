Fars: Иран планирует атаковать базы США на Ближнем Востоке
Иран намерен нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.
«ِАгрессоры получат решительный и масштабный ответ со стороны Ирана», – сказал источник.
13 июня Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответных действий против Израиля, который начал операцию «Восстающий лев». Удары наносились по ядерным и военным объектам Ирана, а также местам дислокации высокопоставленных военных. В результате погибли несколько иранских военачальников и ученых-ядерщиков, уничтожен аэропорт в Тебризе, а также иранский завод по производству ракет. ВС Израиля также ударили по нескольким иранским ядерным комплексам.
Тегеран провел ракетную атаку в три этапа. Военную операцию по нанесению ответного удара в Иране назвали «Правдивое обещание – 3».
Новый глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Пакпур в своем послании верховному лидеру Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за погибших в ходе атак Израиля и «открыть врата ада».