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Fars: Иран планирует атаковать базы США на Ближнем Востоке

Ведомости

Иран намерен нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

«ِАгрессоры получат решительный и масштабный ответ со стороны Ирана», – сказал источник.

13 июня Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответных действий против Израиля, который начал операцию «Восстающий лев». Удары наносились по ядерным и военным объектам Ирана, а также местам дислокации высокопоставленных военных. В результате погибли несколько иранских военачальников и ученых-ядерщиков, уничтожен аэропорт в Тебризе, а также иранский завод по производству ракет. ВС Израиля также ударили по нескольким иранским ядерным комплексам.

Тегеран провел ракетную атаку в три этапа. Военную операцию по нанесению ответного удара в Иране назвали «Правдивое обещание – 3».

Новый глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Пакпур в своем послании верховному лидеру Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за погибших в ходе атак Израиля и «открыть врата ада».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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