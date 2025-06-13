Что известно о нападении Израиля на Иран

Что известно о нападении Израиля на ИранWSJ сообщила, что операция может продлиться 14 дней
В ночь на 13 июня Израиль атаковал территорию Ирана. Власти еврейского государства заявили, что целью операции является предотвращение создания Тегераном атомного оружия, поэтому удары были направлены на ядерные объекты и заводы по производству ракет. Глава минобороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что удар носит «превентивный» характер, и предупредил население о возможных ответных действиях со стороны Ирана. Газета The Wall Street Journal написала, что это лишь начало длительной операции, которая может продолжаться в течение 14 дней.
В рамках операции Израиль задействовал не менее 200 истребителей. В результате атаки погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор КСИР Мохаммад Багери, командующий базой ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» Голам Али Рашид. В Тегеране заявили о «критических ранениях», которые получил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Шамхани. Лидер государства признал «мучениками» военачальников и погибших ученых-ядерщиков. Агентство Fars сообщило, что не менее 78 человек погибли и 329 пострадали после ударов Израиля по жилым районам Тегерана. Также сообщалось, что Иран в ответ запустил более 100 беспилотников. Иранские власти также пообещали, что Израиль пожалеет о случившемся.
Среди военных объектов и объектов гражданской инфраструктуры пострадали аэропорт в Тебризе на северо-западе Ирана, завод в Ширазе, производящий ракеты, а также крупнейший в стране ядерный комплекс в Натанзе. Видео- и фотоматериалы, распространившиеся в СМИ, подтверждают, что над территорией комплекса заметны столбы дыма. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) при этом заявили, что три других ядерных объекта Ирана (в Фордо, Исфахане и Бушере) повреждены не были, уровень радиации на территории страны не превышен.
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что для него атака Израиля не была сюрпризом. Он добавил, что Иран обязан пойти на ядерную сделку, так как следующие удары будут еще более жестокими, а также пообещал защитить США и Израиль от ответных действий Ирана. По его словам, сейчас у Ирана появился второй шанс, поскольку 60-дневный период, данный правительству страны для решения вопроса о сделке, закончился. Израиль, в свою очередь, пытается убедить США присоединиться к атакам, несмотря на то что они и так согласовываются с американцами.
Удары по Ирану привели к росту напряженности в руководстве Украины. По данным интернет-газеты «Страна», последствия подобных действий для Украины будут негативными. Имеется в виду отток ресурсов и внимания Запада на Ближний Восток, а также рост цен на нефть, который может усилить влияние России и ослабить Европу. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке невыгодна Киеву.
Нетаньяху уже обсудил конфликт с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ближайших планах – переговоры с президентом России Владимиром Путиным, американским лидером Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Иран и Израиль закрыли воздушные пространства, поэтому российские авиакомпании были вынуждены скорректировать расписания рейсов в страны Ближнего Востока. Российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings временно отменили рейсы в Израиль, «Аэрофлот» – в Иран. Пассажиры могут вернуть билеты или отложить поездки до того момента, пока авиасообщение не восстановится. Запрет Росавиации на полеты между странами действует до 26 июня 2025 г. Отменены рейсы иранских перевозчиков ATA Airlines, Mahan Air и Meraj Airlines из «Пулково».