Что известно о нападении Израиля на Иран

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что для него атака Израиля не была сюрпризом. Он добавил, что Иран обязан пойти на ядерную сделку, так как следующие удары будут еще более жестокими, а также пообещал защитить США и Израиль от ответных действий Ирана. По его словам, сейчас у Ирана появился второй шанс, поскольку 60-дневный период, данный правительству страны для решения вопроса о сделке, закончился. Израиль, в свою очередь, пытается убедить США присоединиться к атакам, несмотря на то что они и так согласовываются с американцами.