МИД РФ осудил израильские удары по Ирану

Особое беспокойство, указали в российском внешнеполитическом ведомстве, вызвал тот факт, что удары были нанесены во время сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне планировавшихся переговоров между Ираном и США. Это, по оценке МИДа, свело на нет усилия по снижению напряженности вокруг иранской ядерной программы.