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МИД РФ осудил израильские удары по Ирану

Россия призвала обе стороны к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности
Дарья Снегова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российский МИД выразил крайнюю обеспокоенность в связи с опасной эскалацией на Ближнем Востоке после ночных ударов Израиля по территории Ирана. В заявлении ведомства подчеркивается, что эти действия нарушают Устав ООН и нормы международного права.

Москва считает неприемлемыми атаки на суверенное государство – члена ООН, в частности, удары по гражданским объектам и ядерной инфраструктуре. Подчеркивается, что подобные действия подрывают региональную и глобальную безопасность.

Особое беспокойство, указали в российском внешнеполитическом ведомстве, вызвал тот факт, что удары были нанесены во время сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне планировавшихся переговоров между Ираном и США. Это, по оценке МИДа, свело на нет усилия по снижению напряженности вокруг иранской ядерной программы.

Россия призвала международное сообщество дать объективную оценку произошедшему, включая возможные последствия атак.

«Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности», – подчеркнули в МИДе.

В заявлении говорится, что урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой, возможно только политико-дипломатическим путем. Москва призвала стороны к сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полномасштабного конфликта.

Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство. По словам Нетаньяху, атака будет многодневной. По данным израильских военных, было задействовано 200 истребителей. В ответ Иран запустил более 100 беспилотников в направлении израильской территории.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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